Nhiệt điện Bà Rịa: Sẵn sàng cung ứng điện trong mùa nắng nóng 11/06/2026 11:31

(PLO)- Trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, nhu cầu phụ tải Hệ thống điện tăng cao trong mùa khô, Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm các tổ máy sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia, vận hành an toàn, ổn định.

Là đơn vị được huy động vận hành theo hợp đồng dịch vụ phụ trợ, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa đã tập trung cho công tác sản xuất điện, đồng thời triển khai các giải pháp nâng cao độ tin cậy và hệ số sẵn sàng của các tổ máy, luôn sẵn sàng khởi động, điều chỉnh công suất theo nhu cầu của hệ thống.

Công tác quản lý vận hành được tăng cường với việc theo dõi liên tục các thông số kỹ thuật 24/7 nhằm kịp thời phát hiện và xử lý dứt điểm các bất thường thiết bị, ngăn ngừa nguy cơ sự cố, bảo đảm các tổ máy vận hành an toàn, ổn định và liên tục.

Lực lượng trực vận hành tại Nhà máy Nhiệt điện Bà Rịa sẵn sàng đáp ứng huy động của Hệ thống điện quốc gia

Bên cạnh công tác vận hành, Công ty đẩy mạnh bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng theo yêu cầu kỹ thuật. Các hạng mục sửa chữa được triển khai đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ, chất lượng nhằm duy trì trạng thái sẵn sàng của các hệ thống.

Công ty cũng đã chủ động xây dựng, triển khai thực hiện phương án tiếp nhận, bảo đảm nhiên liệu dầu DO dự phòng. Lực lượng vận hành và kỹ thuật được tăng cường ứng trực, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu xử lý trong mọi tình huống. Công ty cũng thường xuyên cập nhật tình hình hệ thống điện, dự báo nhu cầu phụ tải để xây dựng phương án điều hành sản xuất linh hoạt, phù hợp với thực tế.

Nhà máy tăng cường công tác bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị.



Bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo sản xuất điện, Công ty tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong CBCNV và gia đình, các hoạt động an sinh xã hội, góp phần lan tỏa ý thức tiết kiệm năng lượng trong cộng đồng.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa đã và đang tập trung mọi nguồn lực để bảo đảm sản xuất điện an toàn, hiệu quả, góp phần đáp ứng tốt nhu cầu phụ tải trong mùa khô năm 2026 và các đợt cao điểm nắng nóng, đồng thời hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao.