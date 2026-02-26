EVNGENCO3 bảo đảm các nhà máy điện vận hành an toàn, ổn định trong dịp Tết 26/02/2026 09:24

(PLO)- Trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) đã triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, quản lý và điều hành, bảo đảm các nhà máy điện vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia, phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất kinh doanh cả nước.

Ngay từ đầu tháng 1-2026, EVNGENCO3 xây dựng phương án vận hành chi tiết cho từng nhà máy, bám sát dự báo phụ tải và phương thức huy động của NSMO. Các đơn vị tăng cường kiểm tra, thử nghiệm thiết bị, nâng cao độ tin cậy tổ máy trước cao điểm Tết.

Công tác chuẩn bị nhiên liệu được chú trọng, bảo đảm tồn kho than, dầu đạt và vượt định mức; vật tư, thiết bị dự phòng được chuẩn bị đầy đủ. Tổng Công ty tổ chức trực lãnh đạo, vận hành và sửa chữa 24/24, thực hiện nghiêm quy trình an toàn và kỷ luật vận hành.

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (14-2 đến 22-2), các nhà máy thuộc EVNGENCO3 vận hành ổn định, không xảy ra sự cố, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia. Nhiệt điện duy trì hệ số khả dụng cao; thủy điện vận hành theo đúng quy trình liên hồ chứa, bảo đảm phát điện và cấp nước hạ du.

Dịp này, lãnh đạo và Công đoàn EVNGENCO3 đã thăm hỏi, động viên cán bộ, công nhân viên trực Tết tại các nhà máy.

Lãnh đạo đơn vị thăm hỏi, động viên và chúc Tết cán bộ, công nhân viên trực sửa chữa, vận hành trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Sau kỳ nghỉ Tết, EVNGENCO3 tiếp tục tập trung cao độ cho nhiệm vụ bảo đảm vận hành an toàn, ổn định, đặc biệt trong các tháng cao điểm mùa khô năm 2026. Tổng Công ty tăng cường kiểm soát công tác sửa chữa thường xuyên và bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch đã đăng ký, chủ động đủ nguồn nhiên liệu, phối hợp chặt chẽ với NSMO trong công tác điều hành, bảo đảm hoàn thành kế hoạch sản lượng điện được giao năm 2026.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần trách nhiệm cao, EVNGENCO3 tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những đơn vị phát điện chủ lực, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phục vụ phát triển kinh tế xã hội đất nước.