EVNGENCO3: Đảm bảo sản xuất điện, đáp ứng yêu cầu của hệ thống điện quốc gia 08/01/2026 08:48

(PLO)- Năm 2025, các nhà máy điện thuộc Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) đã vận hành an toàn, tin cậy, đáp ứng tốt yêu cầu của hệ thống điện quốc gia.

Ngày 7-1, Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO3) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng và chuyên môn năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tại hội nghị, EVNGENCO3 đánh giá trong năm 2025, EVNGENCO3 đã có nhiều nỗ lực trong việc đáp ứng tốt yêu cầu của hệ thống điện quốc gia, đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy.

Đáp ứng tốt yêu cầu của hệ thống điện quốc gia

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có ông Đặng Hoàng An, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Ông Đinh Quốc Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT EVNGENCO3 và ông Lê Văn Danh, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc EVNGENCO3, chủ trì hội nghị.

Ông Đinh Quốc Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát điện 3

Báo cáo tại hội nghị, ông Lê Văn Danh cho biết năm 2025, các nhà máy điện (NMĐ) thuộc EVNGENCO3 vận hành an toàn, tin cậy, đáp ứng tốt yêu cầu của hệ thống điện, đặc biệt trong bối cảnh nguồn năng lượng tái tạo chiếm tỉ trọng ngày càng cao (khoảng 12,5% sản lượng điện toàn hệ thống). Các NMĐ Phú Mỹ đã vận hành linh hoạt, đáp ứng hiệu quả nhu cầu phụ tải giờ cao điểm khi các nguồn điện mặt trời dừng phát.

Toàn cảnh Hội nghị.

Trong điều kiện thủy văn thuận lợi, khối thủy điện đã đạt sản lượng điện 6,570 tỉ kWh, vượt 49% kế hoạch của EVN/BCT giao. Kết quả, tổng sản lượng điện sản xuất toàn tổng công ty đạt 26,754 tỉ kWh, đạt 93,72% kế hoạch năm được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đạt 105,84% kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao.

EVNGENCO3 tiếp tục đẩy mạnh các đề án nâng cao độ tin cậy và hiệu suất vận hành NMĐ. Năm 2025, tổng công ty hoàn thành 10/10 chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật do EVN giao. Nhiều chỉ tiêu đạt kết quả vượt kế hoạch như hệ số đáp ứng của khối nhiệt điện khí đạt 99,37%, tỉ lệ điện tự dùng khối nhiệt điện than tiếp tục giảm qua từng năm, sự cố giảm mạnh so với các năm trước.

Đánh giá cao nỗ lực của EVNGENCO3

Phát biểu trong hội nghị, ông Đặng Hoàng An ghi nhận những đóng góp của Tổng Công ty Phát điện 3 trong công tác đảm bảo cung ứng điện năm 2025. Đồng thời đánh giá cao những nỗ lực, giải pháp để EVNGENCO3 hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, ông Đinh Quốc Lâm khẳng định EVNGENCO3 sẽ tiếp tục nỗ lực giữ vững sản xuất điện. Đảng ủy, ban lãnh đạo tổng công ty tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đạt các mục tiêu trọng tâm trong năm 2026.

Trong đó, đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn tin cậy theo phương thức huy động của hệ thống điện; tiếp tục triển khai thực hiện các đề án nâng cao độ tin cậy, hiệu suất của các NMĐ, giảm suất hao nhiệt, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Đồng thời đảm bảo tuyệt đối công tác bảo vệ môi trường, nhất là các nhà máy nhiệt điện.

Bên cạnh đó là nỗ lực, triển khai thực hiện các nhiệm vụ đầu tư xây dựng trọng tâm trong năm 2026; phát triển cung cấp dịch vụ vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo vào các lĩnh vực hoạt động của tổng công ty.

EVNGENCO3 tiếp tục thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để tạo nguồn lực phát triển sau khi kế hoạch tái cơ cấu tổng công ty giai đoạn 2026-2030 theo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được cập nhật vào chiến lược phát triển/kế hoạch năm năm (2026-2030) của EVN.

Song song đó là đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực theo hướng vừa nâng cao chất lượng hiện tại, vừa tạo đội ngũ kế thừa, nhất là trong các lĩnh vực then chốt như quản trị tài chính, quản trị doanh nghiệp, hợp tác quốc tế, công nghệ mới.

Bước sang năm 2026, EVNGENCO3 đặt mục tiêu sản lượng điện sản xuất là 31,014 tỉ kWh, tập trung mạnh mẽ vào các dự án nguồn điện mới. Trọng tâm sẽ là triển khai các thủ tục đầu tư dự án NMĐ linh hoạt Ninh Bình, NMĐ LNG Long Sơn và triển khai các dự án điện mặt trời nổi trên lòng hồ thủy điện Srêpốk 3, Buôn Kuốp, Nhà máy thủy điện Srêpốk 3 mở rộng. •