Tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ: Phải xong mặt bằng vào quý IV-2026 17/03/2026 18:46

(PLO)- Theo kế hoạch UBND TP.HCM, phấn đấu hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng trong quý IV-2026, làm cơ sở triển khai thi công và đưa tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ vào khai thác, vận hành trong năm 2028.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ.

Theo đó, nhiệm vụ được đặt ra là bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa nhà đầu tư, chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư để thực hiện dự án tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ.

Cung đường Rừng Sác, nơi dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ sẽ đi song song. Ảnh: NHƯ NGỌC

Phấn đấu hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng trong quý IV-2026, làm cơ sở triển khai thi công và đưa tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ vào khai thác, vận hành trong năm 2028.

Đi vào kế hoạch cụ thể, về chuẩn bị dự án, UBND TP.HCM đã quyết định giao nhiệm vụ chủ đầu tư và nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ. Song song đó, tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án độc lập để tổ chức triển khai thực hiện. Hiện nay nhiệm vụ này đã được hoàn thành.

Do đó, các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương chuẩn bị đầy đủ quỹ nền đất và căn hộ tái định cư phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án, hoàn thành trong tháng 4-2026.

Phê duyệt phương án tuyến, vị trí các công trình trên tuyến, phạm vi giải phóng mặt bằng và phạm vi thu hồi đất của dự án, hoàn thành trong tháng 3-2026.

Rà soát, điều chỉnh cục bộ các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết có liên quan để phục vụ triển khai dự án, hoàn thành trong tháng 4-2026.

Thực hiện tạm ứng vốn phục vụ triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án, hoàn thành trong tháng 3-2026.

Về lập và phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, kế hoạch UBND TP.HCM nêu rõ việc tổ chức lập, thẩm định và trình phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án theo quy định pháp luật, hoàn thành trong đầu quý II-2026.

Về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất, kế hoạch phấn đấu hoàn thành trong thời hạn 120 ngày kể từ ngày ban hành thông báo thu hồi đất.

Các nội dung thực hiện gồm xây dựng và ban hành kế hoạch thu hồi đất; thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án; tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi; ban hành và gửi thông báo thu hồi đất đến người có đất bị thu hồi.

Bên cạnh đó, thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; ghi nhận hiện trạng; xác định nguồn gốc và tình trạng pháp lý của nhà, đất và tài sản gắn liền với đất; xác định giá đất làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tổ chức niêm yết công khai phương án; lấy ý kiến của người dân; thẩm định và trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; công bố, niêm yết công khai quyết định phê duyệt và gửi phương án đến các đối tượng có liên quan theo quy định.

“Các đơn vị chủ quản hạ tầng kỹ thuật tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng bởi dự án, bảo đảm hoàn thành trước quý IV-2026 để bàn giao mặt bằng phục vụ triển khai dự án” - kế hoạch nêu rõ.

Ngoài ra, còn tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ; bố trí tái định cư cho các trường hợp đủ điều kiện theo quy định; ban hành quyết định thu hồi đất và thực hiện quản lý quỹ đất sau khi thu hồi theo quy định pháp luật.

Kế hoạch nhấn mạnh tổ chức bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư để triển khai thi công dự án tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ, hoàn thành trong tháng 10-2026.