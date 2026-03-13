Cần thống nhất quy chuẩn áp dụng cho tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ 13/03/2026 16:10

(PLO)- TP.HCM đã đưa ra một danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ, trình Bộ Xây dựng để cùng thống nhất.

Ngày 13-3, UBND TP.HCM đã có công văn gửi Bộ Xây dựng có ý kiến thống nhất danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu áp dụng cho dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ.

Dự án tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ đã được UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư và giao Công ty CP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed nghiên cứu, đầu tư xây dựng theo hình thức đầu tư trực tiếp theo quy định của Luật Đầu tư.

TP.HCM đề nghị Bộ Xây dựng sớm thống nhất quy chuẩn áp dụng cho đường sắt Bến Thành - Cần Giờ. Ảnh minh họa.

Trên cơ sở chủ trương đầu tư đã được phê duyệt, ngày 3-3, Công ty Vinspeed có văn bản đề xuất danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu áp dụng cho dự án đường sắt Bến Thành – Cần Giờ.

Theo đó, UBND TP đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, có ý kiến thống nhất đối với danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu áp dụng cho dự án tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ. Từ đó, làm cơ sở để UBND TP.HCM chấp thuận danh mục tiêu chuẩn áp dụng cho dự án trước khi tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật.

Hiện nay, tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ có chiều dài 54km, vận tốc tối đa 350km/h, điểm đầu tại Bến Thành và điểm cuối tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Dự án đã được động thổ vào ngày 19-12-2025.

TP.HCM đang yêu cầu đơn vị nghiên cứu hướng tuyến đường này này. Trong đó, tại khu vực Nhà Rồng - Khánh Hội nghiên cứu phương án đoạn tuyến đi ngầm. Đồng thời bố trí điểm chuyển tiếp từ đoạn tuyến đi ngầm lên đoạn tuyến đi trên mặt đất tại khu vực đường Nguyễn Văn Linh, kết hợp bố trí nhà ga phù hợp.

Dự kiến tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ sẽ vận hành thương mại vào quý IV-2028. Từ đó, mở ra kỷ nguyên mới cho hạ tầng đường sắt quốc gia, thúc đẩy phát triển thương mại, du lịch, bất động sản, đặc biệt là kinh tế biển cho TP.HCM và cả khu vực Đông Nam Bộ.