Điều chỉnh nâng tốc độ chạy xe một số đoạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn lên 80 km/h 13/03/2026 11:07

(PLO)- Một số đoạn cao tốc Cam Lộ - La Sơn chưa thi công sẽ được điều chỉnh nâng tốc độ khai thác tối đa lên 80 km/h để tăng khả năng thông hành, giảm ùn ứ phương tiện.

Khu Quản lý đường bộ II vừa báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam phương án tổ chức giao thông trên đoạn cao tốc Cam Lộ - La Sơn (thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông) sau khi phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát thực tế tuyến đường.

Theo báo cáo, ngày 13-1, Khu Quản lý đường bộ II đã bàn giao đoạn cao tốc Cam Lộ - La Sơn cho Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh để triển khai dự án mở rộng tuyến.

Sau khi tiếp nhận mặt bằng thi công, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh điều chỉnh tốc độ lưu hành tối đa trên toàn tuyến từ 80 km/h xuống 50 km/h nhằm phục vụ thi công mở rộng trên tuyến đường đang khai thác.

Hàng xe nối dài trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn dịp Tết vừa qua. Ảnh: CTV

Tuy nhiên, qua phản ánh của người dân và kết quả kiểm tra hiện trường cho thấy một số đoạn tuyến thuộc phạm vi dự án chưa triển khai thi công nhưng các phương tiện vẫn phải chạy tối đa 50 km/h.

Việc này làm giảm khả năng thông hành của tuyến, nhiều phương tiện phải nối đuôi nhau kéo dài gần 100 km, di chuyển chậm dưới 50 km/h, gây khó khăn cho người điều khiển phương tiện.

Theo Khu Quản lý đường bộ II, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, các nhà thầu đã triển khai thi công rải đều trên toàn tuyến. Trong khi đó, trên địa bàn TP Huế mới thi công tại một số vị trí cục bộ, cách nhau khá xa.

Chủ đầu tư đã điều chỉnh tốc độ một số đoạn lên 80km/h. Ảnh: K.HỒNG

Cụ thể, đoạn từ Km50+00 đến Km60+00 dài gần 10 km hiện chưa triển khai thi công. Ngoài ra, một số đoạn đã hoàn thành đủ bề rộng nền và mặt đường cho 4 làn xe, có dải dừng xe khẩn cấp để bố trí vượt xe theo giai đoạn phân kỳ đầu tư năm 2022, nhưng chưa thi công bổ sung lớp tạo nhám và một số hạng mục phụ trợ.

Sau khi kiểm tra hiện trường và xem xét các tài liệu liên quan, đoàn kiểm tra thống nhất với các đoạn tuyến chưa triển khai thi công, đề nghị Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh nghiên cứu điều chỉnh lại tốc độ lưu hành tối đa theo phương án tổ chức giao thông đã được phê duyệt trong giai đoạn phân kỳ đầu tư, tức tối đa 80 km/h.

Việc điều chỉnh này sẽ áp dụng cho đến khi các đoạn tuyến bắt đầu triển khai thi công nhằm tăng khả năng thông hành, đồng thời giảm bức xúc cho người tham gia giao thông.

Cùng với đó, chủ đầu tư phải bố trí bổ sung các đèn xoay cảnh báo trên cột hộ lan tại đoạn hình nêm gần hết phạm vi cho phép vượt xe. Đối với các phân đoạn đang thi công, cần lắp đặt đầy đủ hệ thống cảnh báo theo hồ sơ biện pháp tổ chức thi công đã được phê duyệt.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn được điều chỉnh linh hoạt tốc độ từng đoạn. Ảnh: K.HỒNG

Liên quan đề xuất trên, đại diện Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đã thống nhất điều chỉnh tốc độ khai thác tại các đoạn chưa triển khai thi công, đặc biệt là những đoạn đã hoàn thành đủ bề rộng 4 làn xe để bố trí vượt xe. Tốc độ tối đa tại các đoạn này sẽ nâng lên 80 km/h thay vì 50 km/h như trước.

Trong khi đó, các phân đoạn đang thi công vẫn áp dụng mức hạn chế 70 km/h hoặc 50 km/h để bảo đảm an toàn.