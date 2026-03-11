Tài xế xe công nghệ được hỗ trợ trước biến động giá xăng dầu 11/03/2026 18:34

(PLO)- Trước biến động mạnh của giá nhiên liệu, nhiều doanh nghiệp vận tải đường bộ và đường sắt đã điều chỉnh tăng giá vé. Trong khi đó, hãng xe công nghệ triển khai một số chính sách hỗ trợ tài xế.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa nhận được báo cáo của nhiều tỉnh, thành về việc điều chỉnh giá cước kinh doanh vận tải. Theo đó, một số doanh nghiệp vận tải đã và đang đề xuất tăng giá vé, có đơn vị đề xuất tăng tới 50% so với trước đây.

Chẳng hạn, tại Điện Biên, Sở Xây dựng cho biết một số doanh nghiệp vận tải trên địa bàn đề xuất tăng giá vé trung bình từ 20% đến 30%. Tuy nhiên, cơ quan này đang vận động các đơn vị chia sẻ khó khăn với người dân bằng cách cắt giảm chi phí, giảm lợi nhuận, tạm thời chưa tăng giá vé và tiếp tục theo dõi biến động giá nhiên liệu.

Ở Ninh Bình, Sở Xây dựng cho biết đến sáng 11-3 đã tiếp nhận thông báo điều chỉnh giá vé của ba doanh nghiệp vận tải. Mức tăng từ 15% đến khoảng 50%.

Hiện một số doanh nghiệp vận tải đã và đang xem xét điều chỉnh giá cước. Ảnh: V.LONG

Tại TP.HCM, Sở Xây dựng cho biết đến ngày 10-3 đã có 13 đơn vị vận tải thông báo điều chỉnh giá trên 96 tuyến. Mức tăng từ 5% đến khoảng 36%, tùy theo cự ly vận chuyển và loại hình phương tiện.

Tương tự, tại Hà Nội, một số doanh nghiệp vận tải cũng điều chỉnh giá cước với mức tăng từ 10% đến 30%.

Trong khi đó, các hãng xe công nghệ cho biết đang triển khai một số chương trình nhằm hỗ trợ tài xế trước biến động chi phí nhiên liệu.

Đại diện Grab Việt Nam cho biết từ ngày 11-3 đến 17-3, doanh nghiệp triển khai chương trình thưởng dành cho đối tác tài xế sử dụng xe xăng.

Cụ thể, với xe ô tô, Grab áp dụng chương trình thưởng tối đa 7% doanh thu/tuần đối với tài xế tại TP.HCM và Hà Nội, và tối đa 5% doanh thu/tuần đối với tài xế tại các tỉnh, thành khác.

Đối với xe máy, tài xế tại TP.HCM và Hà Nội có thể nhận thưởng tối đa 135.000 đồng/tuần, trong khi tài xế ở các tỉnh, thành khác có thể nhận tối đa 104.000 đồng/tuần.

Grab cũng cho biết đang tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ tài xế chuyển sang sử dụng xe điện nhằm tiết kiệm chi phí nhiên liệu. Đồng thời, nền tảng này phát triển thêm các tính năng để tăng hiệu quả hoạt động, qua đó giúp tài xế có thêm cơ hội tăng thu nhập.

Theo đại diện Grab, các chương trình thưởng sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo từng tuần, tùy theo diễn biến giá xăng dầu trên thị trường nhằm hỗ trợ kịp thời cho đối tác tài xế.

Ở lĩnh vực đường sắt, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt (Traravico) cho biết đã điều chỉnh tăng 10% giá vé hành khách và 15% cước vận chuyển hàng hóa từ đầu tuần.

Doanh nghiệp này cho biết giá nhiên liệu tăng mạnh đã khiến chi phí vận hành tăng cao. Giá dầu hiện tăng khoảng 56% so với cuối tháng 2. Vì vậy, việc điều chỉnh giá cước là cần thiết để đảm bảo cân đối thu chi và duy trì hoạt động vận tải.