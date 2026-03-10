Nhiều doanh nghiệp vận tải tăng giá cước, có nơi tăng tới 30% 10/03/2026 12:01

(PLO)- Giá xăng dầu liên tục tăng những ngày qua khiến nhiều doanh nghiệp vận tải ở Hà Nội điều chỉnh giá cước, một số đơn vị tăng mạnh để bù chi phí vận hành.

Do tác động từ cuộc xung đột ở Trung Đông, giá xăng dầu trong nước liên tục tăng trong thời gian gần đây. Điều này khiến chi phí vận hành của nhiều doanh nghiệp vận tải tăng mạnh, buộc đơn vị phải điều chỉnh giá cước để duy trì hoạt động.

Công ty Đầu tư và Kinh doanh vận tải Đắc Hùng (Hà Nội) cho hay giá xăng tăng ảnh hưởng đáng kể đến chi phí vận hành của doanh nghiệp. Do đó, công ty buộc phải điều chỉnh tăng giá cước vận chuyển.

Theo doanh nghiệp này, mức điều chỉnh tăng khoảng 30% so với trước đây nhằm duy trì hoạt động và bảo đảm chất lượng dịch vụ cho khách hàng.

Đơn vị vận tải thông báo tăng giá cước.

Tương tự, nhà xe Anh Đức (Hà Nội) cũng thông báo điều chỉnh tăng giá cước vận chuyển từ ngày 9-3 với mức tăng khoảng 30%.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Vận tải Đức Mạnh vừa gửi thông báo tới khách hàng về việc tăng giá cước vận chuyển. Doanh nghiệp cho biết giá xăng dầu tăng nhanh trong những ngày qua đã kéo theo nhiều chi phí liên quan, gây áp lực lớn cho hoạt động vận chuyển.

Theo Công ty Đức Mạnh, chi phí nhiên liệu hiện chiếm khoảng 50% tổng chi phí vận chuyển. Vì vậy, để bảo đảm hoạt động và đáp ứng nhu cầu vận chuyển của khách hàng, doanh nghiệp quyết định điều chỉnh tăng giá cước vận chuyển toàn bộ các mặt hàng lên 10% so với đơn giá trước đây.

Việc tăng giá cước ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân. Ảnh: P.HÙNG

Việc nhiều doanh nghiệp vận tải tăng giá cước cũng khiến các đơn vị kinh doanh phụ thuộc vào dịch vụ vận chuyển gặp khó khăn.

Chị Trần Thị My, ngụ quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), cho biết cửa hàng của chị kinh doanh mặt hàng may mặc và phân phối trên nhiều tỉnh, thành nên cần trung chuyển lượng hàng hóa lớn.

Theo chị My, việc nhiều đơn vị vận tải tăng giá cước khiến chi phí kinh doanh tăng đáng kể, gây áp lực trong việc giữ giá bán.

“Hôm qua tôi vừa làm việc với các đối tác và thống nhất tạm thời chưa tăng giá trong vòng một tuần tới. Tuy nhiên, nếu giá xăng tiếp tục leo thang thì chúng tôi buộc phải điều chỉnh giá mặt hàng may mặc, dự kiến tăng khoảng 10%” - chị My nói.

Trong khi một số doanh nghiệp đã điều chỉnh giá cước, nhiều đơn vị vận tải khác cho biết vẫn đang theo dõi diễn biến giá nhiên liệu trước khi đưa ra quyết định.

Ông Đỗ Văn Bằng, Giám đốc hãng xe Sao Việt tại Hà Nội, cho biết hiện giá vé xe khách tuyến Hà Nội - Lào Cai - Sa Pa của doanh nghiệp vẫn được giữ nguyên.

Tuy nhiên, theo ông Bằng, nếu giá xăng dầu trong nước tiếp tục tăng trong các kỳ điều chỉnh tới thì doanh nghiệp buộc phải xem xét điều chỉnh giá vé để bù đắp chi phí.

“Chúng tôi đang theo dõi sát diễn biến giá nhiên liệu. Nếu giá tiếp tục tăng thì doanh nghiệp sẽ phải tính toán lại giá vé để bảo đảm duy trì hoạt động” - ông Bằng nói.