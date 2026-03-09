Kỳ vọng khởi công dự án mở rộng Quốc lộ 61C trong năm 2026 09/03/2026 18:55

(PLO)- Theo ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, các thủ tục triển khai dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 61C hiện đã gần hoàn chỉnh.

Ngày 9-3, tại buổi tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ cho biết quy hoạch của tỉnh Hậu Giang trước đây đã được tích hợp vào quy hoạch của TP.

Chủ tịch HĐND TP cũng phấn khởi thông tin thủ tục triển khai dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 61C (đường nối Vị Thanh - Cần Thơ) hiện đã gần hoàn chỉnh. Nếu làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, trong năm 2026 sẽ khởi công dự án này và phấn đấu thi công hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Quốc lộ 61C, trước đây là đường nối Vị Thanh - Cần Thơ do UBND TP Cần Thơ và UBND tỉnh Hậu Giang cũ triển khai đầu tư xây dựng. Ảnh: CHÂU ANH

“Như vậy, tuyến đường giao thông từ TP Cần Thơ nối xuống cho đến khu vực tỉnh Hậu Giang cũ, kết nối qua khu vực tỉnh Kiên Giang cũ (nay là tỉnh An Giang), sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các ngành nghề, kể cả về công nghiệp, thương mại dịch vụ…” - ông Đồng Văn Thanh nhận xét.

Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ cũng cho hay dự án đường tỉnh 926C kết nối từ phường Vị Tân đến đường Bốn Tổng - Một Ngàn cũng sẽ sớm được triển khai thực hiện. Tuyến đường hoàn thành sẽ vực dậy khu vực phát triển kinh tế bờ còn lại của kênh Xà No.

TP cũng đã lên kế hoạch thi công cầu 13.000 nối qua đường tỉnh 926C với Quốc lộ 61, từ đó, tạo mạch giao thông hoàn chỉnh, đảm bảo cho vận chuyển người, hành khách, hàng hóa.

“Trong nhiệm kỳ này chúng tôi sẽ cố gắng triển khai thực hiện để đến năm 2028 chúng ta xong cả hai tuyến cặp kênh Xà No. Như vậy đến năm 2030 là chúng ta có hạ tầng liền mạch, góp phần phát triển hơn nữa kinh tế cho địa phương” - Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ chia sẻ.

Quốc lộ 61C, trước đây là đường nối Vị Thanh - Cần Thơ do UBND TP Cần Thơ và UBND tỉnh Hậu Giang cũ triển khai đầu tư xây dựng, hoàn thành giai đoạn 1 năm 2012 với quy mô hai làn xe.

Đến năm 2015, Bộ GTVT đã có quyết định chuyển tuyến đường này thành Quốc lộ 61C và đã được Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 61C đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 20-6-2025. Dự án có quy mô đường cấp III đồng bằng với bốn làn xe cơ giới và hai làn xe thô sơ; địa điểm xây dựng thuộc địa bàn các phường Vị Thanh, Vị Tân và các xã Hỏa Lựu, Vĩnh Thuận Đông, Vị Thanh 1, Vị Thủy, Tân Hòa, Thạnh Xuân, Nhơn Ái.

Tổng mức đầu tư dự kiến gần 5.180 tỉ đồng, trong đó vốn vay Chính phủ Nhật Bản 3.555 tỉ đồng; vốn đối ứng từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác hơn 1.620 tỉ đồng.