Cụm phà Vàm Cống lên phương án chống ùn tắc tại 4 bến phà dịp Tết Nguyên đán 06/02/2026 16:12

(PLO)- Dịp Tết Nguyên đán 2026, cụm phà Vàm Cống đã tăng cường phương tiện, nhân sự và các biện pháp điều tiết giao thông nhằm đảm bảo hoạt động phà thông suốt, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Cụm phà Vàm Cống (thuộc Khu Quản lý đường bộ IV, Cục Đường bộ Việt Nam) vừa ban hành phương án đảm bảo giao thông dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cụm phà gồm bốn bến phà: Đình Khao (qua sông Cổ Chiên, tỉnh Vĩnh Long); Kênh Tắt, Láng Sắt (qua kênh Quan Chánh Bố, tỉnh Vĩnh Long) và Đại Ngãi (qua sông Hậu, nối tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ).

Theo dự báo, dịp Tết năm nay, đặc biệt các ngày cao điểm từ ngày 27 đến 29 tháng Chạp và mùng 4, mùng 5 Tết, lưu lượng phương tiện qua các bến phà có thể tăng cao.

Do đó, đơn vị đã triển khai tăng cường phương tiện, nhân sự và các biện pháp điều tiết giao thông, nhằm đảm bảo hoạt động phà an toàn, thông suốt, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, phà Đình Khao qua sông Cổ Chiên (Vĩnh Long) được bố trí 5 phà hoạt động liên tục và 1 phà dự phòng. Ảnh: CHÂU ANH

Lãnh đạo Cụm phà Vàm Cống đề nghị Bến trưởng các bến phà chủ động điều hành, bố trí số phà phù hợp để đáp ứng nhu cầu vận chuyển trong thời gian cao điểm.

Cụ thể, bến phà Đình Khao bố trí 5 phà hoạt động liên tục và 1 phà dự phòng; bến phà Đại Ngãi có 6 phà hoạt động liên tục và 2 phà dự phòng. Còn tại bến phà Kênh Tắt bố trí 2 phà hoạt động liên tục và 1 phà dự phòng; riêng bến phà Láng Sắt có 2 phà hoạt động liên tục, không có phà dự phòng.

“Khi lưu lượng hành khách và phương tiện tăng cao, bến phà Đình Khao, Đại Ngãi chủ động tăng cường nhân sự, bổ sung máy in và soát vé dự phòng để việc thu tiền dịch vụ nhanh chóng” - phương án đảm bảo giao thông của Cụm phà Vàm Cống nêu.

Ngoài ra, lãnh đạo đơn vị cũng yêu cầu các bến phà tăng cường tổ phà, thuyền viên và nhân viên phục vụ trong các khung giờ cao điểm để duy trì hoạt động an toàn, liên tục.