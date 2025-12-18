Người dân phấn khởi trước ngày khởi công cầu Đình Khao, tránh cảnh kẹt phà qua sông Cổ Chiên 18/12/2025 17:27

(PLO)- Dự án xây dựng cầu Đình Khao bắc qua sông Cổ Chiên, nối liền tuyến Quốc lộ 57, sẽ chính thức khởi công vào ngày 19-12-2025, mang lại niềm vui và nhiều kỳ vọng cho người dân hai bờ sông.

Trong nhiều năm qua, phà Đình Khao (tỉnh Vĩnh Long) là tuyến giao thông trọng yếu phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa. Dù đã nhiều lần nâng cấp, tình trạng ùn ứ vẫn thường xuyên xảy ra, nhất là vào giờ cao điểm, dịp lễ, Tết hoặc mùa thu hoạch nông sản, gây không ít khó khăn cho sinh hoạt và giao thương của người dân.

Việc cầu Đình Khao được triển khai được người dân địa phương xem là bước ngoặt lớn, mở ra hy vọng chấm dứt cảnh kẹt xe, chờ phà kéo dài mỗi ngày.

Ông Nguyễn Duy Thiện, tài xế thường xuyên qua phà Đình Khao, cho biết nhiều lần bị kẹt phà khiến việc giao hàng chậm trễ, ảnh hưởng đến công việc. Ông kỳ vọng khi cầu hoàn thành, việc đi lại sẽ thuận tiện, an toàn hơn và rút ngắn thời gian di chuyển.

Cầu Đình Khao bắc qua sông Cổ Chiên, nối liền tuyến Quốc lộ 57, sẽ chính thức khởi công vào ngày mai (19-12)

Bến phà Đình Khao là 1 trong những điểm nghẽn giao thông, thường xuyên ùn tắc khiến việc di chuyển, vận chuyển hàng hoá khó khăn, chậm trễ

Người dân địa phương vô cùng phấn khởi khi cầu Đình Khao được triển khai xây dựng

Tương tự, bà Bùi Thị Út, buôn bán cây kiểng gần khu vực dự án, bày tỏ vui mừng khi công trình chuẩn bị khởi công. Bà cho rằng cây cầu mới sẽ giúp giao thông thông suốt hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc buôn bán, sinh hoạt và thu hút thêm khách qua lại.

Dự án cầu Đình Khao được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), tổng mức đầu tư hơn 2.852 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư. Công trình có chiều dài hơn 4 km, phần cầu chính vượt sông Cổ Chiên được thiết kế 4 làn xe, vận tốc tối đa 80 km/giờ.

Điểm đầu dự án giao với Đường tỉnh 902 tại xã Nhơn Phú, tiếp giáp tuyến tránh Quốc lộ 57; điểm cuối nối trực tiếp với Quốc lộ 57, bảo đảm kết nối thông suốt trên tuyến giao thông quan trọng dài khoảng 103 km này.

Người dân địa phương kỳ vọng, khi cầu Đình Khao hoàn thành và đưa vào khai thác, tình trạng ùn tắc tại bến phà sẽ được khắc phục, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn, góp phần cải thiện sinh hoạt và giao thương trong khu vực.