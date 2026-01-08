Chiến dịch Quang Trung thần tốc bàn giao mặt bằng làm cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành 08/01/2026 16:39

(PLO)- Chiến dịch Quang Trung sau 90 ngày đêm thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành đã đạt đúng tiến độ đề ra.

Ngày 8-1-2026, UBND tỉnh Đồng Nai vừa có báo cáo tổng kết Chiến dịch Quang Trung trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa – Chơn Thành qua tỉnh Đồng Nai.

Dự án cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa – Chơn Thành qua tỉnh Đồng Nai dài hơn 100km, tổng diện tích thu hồi đất gần 950ha qua địa bàn 10 xã.

Theo báo cáo của Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh Đồng Nai, thực hiện kế hoạch phát động phong trào chiến dịch 90 ngày đêm thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa – Chơn Thành, đến ngày 31-12-2025 công tác phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cơ bản đạt gần 100% theo kế hoạch với tổng số tiền theo phương án là hơn 2.820 tỉ đồng..

Nhà thầu thi công dự án cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành. Ảnh: Dương Hinh

Công tác bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư đạt gần 75% (nếu tính cả đất giao thông, sông suối cơ bản đạt 90%).

UBND tỉnh Đồng Nai có kế hoạch tổ chức Lễ tổng kết Chiến dịch Quang Trung để biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trước đó, ngày 19-8-2025, dự án đầu tư đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành đã được khởi công. Dự án có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 124 km với quy mô giai đoạn hoàn chỉnh 6 làn xe, bề rộng nền đường 32,25m, vận tốc thiết kế 120km/h.

Tuyến cao tốc này sau khi được đầu tư hoàn thành sẽ kết nối với cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, đường Vành đai 3, Vành đai 4 - TP.HCM, tạo động lực phát triển cho khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, mở rộng không gian đô thị và công nghiệp.