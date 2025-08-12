Đồng Nai thu hồi hơn 1.000 ha đất để làm cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành 12/08/2025 16:51

(PLO)- Để xây dựng đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai có chiều dài hơn 100 km, tỉnh sẽ thực hiện thu hồi hơn 1.000 ha đất với 2.100 hộ gia đình và tổ chức bị ảnh hưởng.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, để xây dựng đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai có chiều dài hơn 100 km, tỉnh sẽ thực hiện thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 1.000 ha đất, với hơn 2.100 hộ gia đình và tổ chức bị ảnh hưởng.

Để thực hiện tái định cư cho các hộ dân, tỉnh Đồng Nai sẽ xây dựng 6 khu tái định cư ở địa bàn các xã: Bù Đăng, Đồng Tâm, Tân Lợi và các phường Bình Phước, Chơn Thành. Tổng diện tích các khu tái định cư phục vụ dự án hơn 26 ha, số lô đất tái định cư dự kiến gần 1.000 lô.

Bước đầu qua rà soát hồ sơ có hơn 1.000 hộ dân trong khu vực dự án đủ điều kiện bố trí tái định cư.

Phối cảnh dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành.

Dự án Đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành có chiều dài tuyến khoảng 124 km đi qua địa bàn 2 tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai. Trong đó, đoạn qua Đồng Nai dài hơn 101 km. Điểm đầu dự án giao với đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14 hiện hữu), điểm cuối giao với đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa, thuộc phường Chơn Thành (Đồng Nai).

Giai đoạn 1 sẽ đầu tư theo quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 24,75 m với vận tốc 100 km/h đến 120 km/h. Tổng mức đầu tư toàn tuyến hơn 25.540 tỉ đồng. Dự kiến đưa vào khai thác, vận hành năm 2027.