Cấm nhiều tuyến đường ở trung tâm TP.HCM để phục vụ Giải Marathon TP.HCM 09/01/2026 16:51

(PLO)- Phòng Cảnh sát giao Thông, Công an TP.HCM vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông một số tuyến đường khu vực trung tâm TP.HCM phục vụ Giải Marathon TP.HCM lần thứ XIII năm 2026.

Theo Phòng Cảnh sát giao Thông (PC08), nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông công tác tổ chức Giải Marathon TP.HCM lần thứ XIII năm 2026 “HCMC MARATHON 2026", PC08 thông báo như sau:

Tại địa điểm xuất phát các cự ly 10km, 21km và 42,195km: Từ 0 giờ ngày 9-1 đến 24 giờ ngày 12-1-2026: Tạm ngưng tất cả các phương tiện lưu thông vào đường Lê Duẩn (đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Pasteur và đoạn từ Pasteur đến Công xã Paris), phường Sài Gòn.

Hướng lộ trình thay thế: Để tránh tuyến Lê Duẩn đoạn thực hiện chương trình, người dân lưu thông vào Hàn Thuyên - Công xã Paris vào lại Lê Duẩn hoặc Alexandre de Rhodes - Phạm Ngọc Thạch vào lại Lê Duẩn.

Giải Marathon TP.HCM lần thứ XIII năm 2026 được tổ chức từ ngày 9 đến 11-1. Ảnh: HOÀNG GIANG

Trong thời gian diễn ra Giải “HCMC MARATHON 2026" ngày 11-1, để bảo đảm tính liên tục thông suốt trong quá trình người dân lưu thông sinh hoạt vào buổi sáng và tránh khỏi khu vực tổ chức giải, người dân có thể di chuyển sang các hướng tránh như sau:

Hướng 1: Lê Lợi – Pasteur - Nguyễn Du - Cách mạng Tháng Tám Nguyễn Thị Minh Khai – đi các hướng về phường Bàn Cờ, Chợ Quán, An Đông...; Hoặc Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Nghĩa – Nguyễn Thái Học - Cầu Ông Lãnh - Đi sang phường Khánh Hội, Vĩnh Hội, Xóm Chiếu, Tân Hưng, Tân Mỹ...

Hướng 2: Pasteur - Nguyễn Du - Trương Định – Điện Biên Phủ hướng ra các phường Xuân Hòa, Nhiêu Lộc, Tân Định, Gia Định, Cầu Kiệu, Phú Nhuận, Tân Sơn Nhất...

Trên tuyến đường Võ Văn Kiệt (làn hỗn hợp ven bờ sông), đoạn từ đường Nguyễn Văn Cừ đến Hầm vượt sông Sài Gòn:

Từ 3 giờ đến 9 giờ 30 phút ngày 11-1, tiến hành cấm tạm thời các loại xe 2 bánh lưu thông vào làn hỗn hợp ven sông theo hướng từ đường Nguyễn Văn Cừ đến Hầm vượt sông Sài Gòn.

Lộ trình thay thế: Di chuyển vào các nhánh rẽ để vào Trần Hưng Đạo (tại An Bình, Huỳnh Mẫn Đạt, Nguyễn Văn Cừ...) để tiếp tục lưu thông vào các tuyến đường sang các phường khác hướng trung tâm Thành phố.

Trên các cự ly thuộc lộ trình Giải Marathon TP.HCM lần XIII năm 2026 "HCMC MARATHON 2026"

Hạn chế các loại xe lưu thông trên lộ trình chạy các cự ly.

Lộ trình lưu thông thay thế: các loại xe lưu thông trên phần đường còn lại và theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, người tham gia đảm bảo TTATGT làm nhiệm vụ trên các tuyến đường lộ trình giải chạy.

Các cự ly cụ thể như sau:

Nội dung Marathon (cự ly 42,195km):

Địa điểm xuất phát về đích: Công viên 30/4, đường Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Thời gian xuất phát: Lúc 3 giờ, ngày 11-1 (Chủ Nhật).

Đóng đường chạy: Lúc 9 giờ 30 cùng ngày.

Nội dung Bán Marathon (cự ly 21km):

Địa điểm xuất phát/về đích: Công viên 30/4, đường Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Thời gian xuất phát: Lúc 3 giờ 30, ngày 11-1 (Chủ Nhật).

Đóng đường chạy: Lúc 7 giờ cùng ngày.

Nội dung 10km:

Địa điểm xuất phát về đích: Công viên 30/4, đường Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Thời gian xuất phát: Lúc 4 giờ 15, ngày 11-1 (Chủ Nhật).

Đóng đường chạy: Lúc 6 giờ 15 cùng ngày.

PC08 lưu ý, người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực trên cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng Cảnh sát Giao thông, lực lượng tham gia bảo đảm TTATGT hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Căn cứ tình hình giao thông thực tế, PC08 sẽ tổ chức lực lượng điều chỉnh công tác phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân lưu thông qua khu vực tổ chức và các tuyến đường này.