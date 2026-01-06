Điểu chỉnh giao thông trên đường Lê Lợi, phường Sài Gòn trong 6 ngày 06/01/2026 16:22

Ngày 6-1-2026, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM cho biết Sở Xây dựng đã cấp phép cho một đơn vị được sử dụng tạm thời một phần lòng đường/hè phố vào mục đích tổ chức chương trình Triển lãm công nghệ và ca nhạc nghệ thuật chào đón năm mới 2026.

Đường Lê Lợi (phường Sài Gòn, TP.HCM) sẽ được tổ chức chương trình tổng cộng 6 ngày. Ảnh minh họa: NHƯ NGỌC

Theo đó, tại làn xe ô tô trên đường Lê Lợi, phường Sài Gòn (đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến Pasteur) sẽ được sử dụng từ 0 giờ ngày 6-1 đến 24 giờ ngày 12-1.

Trong đó, ngày 6-1 đến 9-1 sẽ tổ chức thi công các các hạng mục liên quan. Ngày 10-1 tổ chức chương trình và từ ngày 11-1 đến 12-1 sẽ tiến hành tháo dỡ và thu dọn.

PC08 hướng dẫn lộ trình thay thế như sau:

Để di chuyển tránh tuyến đường Lê Lợi (làn ô tô) đoạn từ Nguyễn Huệ đến Pasteur, người dân lưu thông vào làn hỗn hợp của đường Lê Lợi hoặc các đường song song, liền kề như đường Hàm Nghi, Lê Thánh Tôn.

Người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực tổ chức sự kiện này cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng CSGT, lực lượng tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường; không dừng, đậu dưới lòng đường Lê Lợi (làn hỗn hợp) đoạn tổ chức chương trình ca nhạc hoặc tại đầu các giao lộ để xem, gây cản trở giao thông.

Căn cứ tình hình giao thông thực tế, Phòng PC08 sẽ tổ chức lực lượng điều chỉnh công tác phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân lưu thông qua khu vực tổ chức và tuyến đường này.