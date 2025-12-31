Khánh thành công trình chỉnh trang đường Lê Lợi, tiếp tục làm đẹp chợ Bến Thành 31/12/2025 13:53

(PLO)- Đường Lê Lợi chính thức khoác diện mạo mới sau khi hoàn thành công trình chỉnh trang thần tốc, vượt tiến độ, góp phần chỉnh trang đô thị, phục vụ đời sống người dân.

Sáng 31-12, Sở Xây dựng TP.HCM phối hợp cùng Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (Công ty Khang Điền) tổ chức lễ Khánh thành công trình chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi, phường Sài Gòn và phường Bến Thành.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành dự án.

Buổi lễ đánh dấu việc hoàn thành công trình chỉnh trang một trong những tuyến đường trung tâm quan trọng bậc nhất của TP, nơi hội tụ các hoạt động thương mại, văn hóa và du lịch.

Đường Lê Lợi sau khi được chỉnh trang.

Các hạng mục chính bao gồm cải tạo hệ thống vỉa hè và dải phân cách; đồng thời chỉnh trang, sơn mới các căn nhà phố liền kề và căn hộ chung cư hai bên đường.

Những dãy nhà được sơn sửa, chỉnh trang.

﻿ Vỉa hè, bồn hoa khoác diện mạo mới.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM đã đánh giá cao nỗ lực và vai trò đồng hành của doanh nghiệp. Xuất phát từ nhu cầu thực tế và mong muốn đóng góp cho TP, Công ty Khang Điền đã chủ động đề xuất, tự nguyện tài trợ kinh phí chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi, một trục giao thông, thương mại và du lịch quan trọng của khu vực trung tâm.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM.

Năm 2025 vừa qua là một năm nhiều thử thách đan xen thuận lợi, song với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, TP đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thực tế cho thấy, TP.HCM đang từng ngày khởi sắc mạnh mẽ hơn, khang trang hơn, đáng sống hơn, mang lại cảm nhận rõ nét về một TP hạnh phúc, nơi người dân ngày càng tin tưởng và hài lòng.

Theo ông Được, dự án chỉnh trang đường Lê Lợi không chỉ là một công trình hạ tầng đô thị, mà còn là biểu tượng sinh động của “ý Đảng - lòng dân”, nơi chủ trương đúng đắn gặp được sự đồng thuận cao và hành động thiết thực.

Ngay sau khi tiếp nhận đề xuất, Bí thư Thành ủy đã chỉ đạo UBND TP.HCM khẩn trương triển khai, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành và địa phương liên quan tổ chức thực hiện. Chỉ trong khoảng 20 ngày, công trình đã hoàn thành, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn, nhận được sự ủng hộ và đồng thuận rộng rãi của người dân, góp phần làm thay đổi rõ nét diện mạo khu vực trung tâm.

Đây là minh chứng cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích của người dân lên trên hết. Công trình cũng được xem là “phát pháo mở màn” cho mô hình hợp tác “3 nhà”: Nhà nước - doanh nghiệp - người dân, trong đó doanh nghiệp chủ động đầu tư các công trình, tiện ích thiết thực, đóng góp cho TP, cho cộng đồng và cho xã hội, một mô hình hết sức nhân văn và giàu ý nghĩa.

Người dân thích thú với diện mạo mới của tuyến đường.

Công trình chỉnh trang đường Lê Lợi không chỉ làm cho diện mạo đô thị thêm khang trang, hiện đại, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt trước thềm năm mới. Đây là công trình tiêu biểu, là dấu ấn của một dự án thi công thần tốc, về đích vượt tiến độ, lan tỏa niềm tin và kỳ vọng vào một TP.HCM phát triển bền vững, văn minh, hạnh phúc hơn trong tương lai.

Đại diện đơn vị tài trợ, Ông Vương Văn Minh - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền cho biết: “Việc tham gia chỉnh trang đô thị không chỉ là hoạt động xã hội mà còn là trách nhiệm của doanh nghiệp gắn bó lâu dài cùng sự phát triển chung của TP.HCM.

Ông Vương Văn Minh - Tổng giám đốc Công ty Khang Điền.

Trên tinh thần đó, năm 2024, Khang Điền đã đồng hành cùng TP trong nhiều hạng mục tại Công viên bờ sông Sài Gòn, cải thiện cảnh quan và không gian sinh hoạt cộng đồng, cho người dân có nơi tập luyện, thư giãn, giao lưu. Năm 2025, Khang Điền tài trợ và triển khai thiết kế, thi công chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi. Qua đó, tiếp tục thể hiện vai trò đồng hành cùng chính quyền TP, tiên phong cho mô hình hợp tác hiệu quả giữa Nhà nước – doanh nghiệp – cộng đồng”.

Thời gian tới, đơn vị này mong muốn tiếp tục đồng hành cùng TP trong các chương trình chỉnh trang đô thị và nâng cấp không gian công cộng, đặc biệt tại các khu vực, tuyến phố trung tâm mang giá trị văn hóa – du lịch như khu vực Chợ Bến Thành, tuyến phố Đồng Khởi và Nguyễn Huệ, trên cơ sở phù hợp quy hoạch và định hướng phát triển bền vững.

Nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của doanh nghiệp, UBND TP.HCM tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai dự án, góp phần hoàn thành công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.