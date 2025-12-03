TP.HCM chấp thuận chỉnh trang đường Lê Lợi, bắt đầu thi công từ 5-12 03/12/2025 20:51

(PLO)- UBND TP.HCM chấp thuận kế hoạch chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi, bắt đầu thi công từ ngày 5-12 và hoàn thành trước ngày 30-12.

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi các Sở ban ngành, các đơn vị liên quan về việc triển khai thực hiện chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi, phường Sài Gòn và phường Bến Thành.

Trước đó, ngày 28-11, Sở Xây dựng đã đề xuất về việc triển khai thực hiện chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi.

Theo đề xuất, dự án chỉnh trang trục đường Lê Lợi và Công Trường Lam Sơn gồm chỉnh trang mặt đứng các dãy nhà từ chợ Bến Thành đến khách sạn Rex, khu vực nhà hàng Hoàng Long cũ và chung cư số 9 công trường Lam Sơn. Cải tạo vỉa hè hai bên và dải phân cách giữa đường Lê Lợi.

Phương án chỉnh trang đối với mặt đứng các dãy nhà: vệ sinh rong rêu, cây bụi trên mặt đứng. Sơn mới mặt tiền các công trình dọc đường Lê Lợi. Chọn màu sắc tạo sự hài hòa tổng thể cho cả trục đường. Sắp xếp lại vị trí bảng hiệu, bảng quảng cáo cho phù hợp (bố trí tại tầng 1 của các dãy nhà - không che chắn cửa sổ các tầng lầu). Sơn mới lại các mái nhà và mặt bên của các công trình (trường hợp tiếp giáp các nhà kế cận có tầng cao khác nhau). Đối với dải phân cách: lát đá mặt bằng dải phân cách và ốp đá granite thành của bồn cây tạo thẩm mỹ, đồng bộ với cảnh quan chung. Bổ sung cây bụi (cây lá màu) nhằm tạo sự sinh động. Đối với vỉa hè hai bên đường Lê Lợi: lát đá granite vỉa hè đồng bộ với cảnh quan chung.

Đường Lê Lợi là một trong những trục đường chính của khu vực trung tâm hiện hữu của TP; nơi đây thường tổ chức các sự kiện lớn, nơi tập trung đông đảo du khách trong và ngoài nước, là bộ mặt của TP.

Do đó, việc chỉnh trang mặt đứng dãy nhà trên trục đường Lê Lợi và dãy phân cách, vỉa hè hai bên đường nhằm tạo sự mới mẻ sinh động hiện đại của trục đường, từng bước chỉnh cảnh quan đô thị.

Đường Lê Lợi sẽ được chỉnh trang.

Chính vì vậy, Chủ tịch UBND TP chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền tài trợ và triển khai thi công chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi từ ngày 5-12 và hoàn thành trước ngày 30-12-2025.

UBND TP giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp UBND phường Sài Gòn, phường Bến Thành và đơn vị đề xuất tổ chức và triển khai thực hiện chỉnh trang tuyến đường.

Đồng thời, 2 địa phương phải chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Văn hóa và Thể thao và doanh nghiệp tổ chức lấy ý kiến đồng thuận của các cá nhân/tổ chức là chủ sở hữu các công trình trên tuyến đường Lê Lợi về phương án thiết kế chỉnh trang mặt tiền nhà/công trình đảm bảo tiến độ khởi công vào ngày 5-12.

Ngoài ra, Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp địa phương hạn chế tổ chức các sự kiện văn hóa thể thao trên tuyến đường Lê Lợi trong thời gian tiến hành thi công.

Giao Công an TP chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp, hỗ trợ trong quá trình lấy ý kiến của các cá nhân/tổ chức là chủ sở hữu các công trình trên tuyến đường Lê Lợi đồng thời đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong quá trình thi công.