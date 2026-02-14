Tổng giám đốc EVNNPT kiểm tra công tác đảm bảo điện trong dịp Tết tại Hà Nội 14/02/2026 16:41

(PLO)- Tổng giám đốc EVNNPT Trương Hữu Thành yêu cầu lãnh đạo Công ty Truyền tải điện 1 và Truyền tải điện Hà Nội tập trung điều hành và thực hiện các giải pháp đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, liên tục trong dịp Tết Nguyên đán.

Ngày 14-2, ông Trương Hữu Thành, Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác đảm bảo điện dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại Truyền tải điện Hà Nội (Công ty Truyền tải điện 1).

Đoàn công tác đã kiểm tra Trạm biến áp 220kV Vân Trì. Tại buổi kiểm tra, ông Tô Thế Cường, Trưởng Truyền tải điện Hà Nội, cho biết đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo khả năng truyền tải ổn định, tin cậy lưới điện truyền tải, cùng các trạm biến áp thực hiện phương án ngăn ngừa, giảm thiểu sự cố từng trạm biến áp trong dịp Tết.

Về việc đảm bảo truyền tải điện khu vực phía Bắc, ông Nguyễn Phúc An, Giám đốc Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1), cho hay các đơn vị đã kiểm tra các thiết bị thông tin liên lạc, các thiết bị dự phòng liên lạc đảm bảo kênh thông tin 24/24 trong mọi trường hợp. Các cá nhân cũng được trang bị điện thoại, bật máy 24/24 sẵn sàng liên lạc.

Tổng giám đốc EVNNPT Trương Hữu Thành yêu cầu PTC1 cùng các đơn vị tập trung cao độ để đảm bảo điện dịp Tết.

Các Truyền tải điện cũng làm việc với chính quyền các địa phương, có phương án bảo vệ các công trình điện và hành lang lưới điện, phòng chống cháy nổ và tuyên truyền ngăn ngừa, xử lý nghiêm các trường hợp bắn pháo giấy tráng kim loại, pháo hoa hoặc ném các vật lạ, thả diều vi phạm hành lang tuyến đường dây.

Sau khi kiểm tra thực tế tại hiện trường và làm việc với các đơn vị liên quan, Tổng giám đốc EVNNPT Trương Hữu Thành ghi nhận và đánh giá cao PTC1, Truyền tải điện Hà Nội đã chủ động sẵn sàng các phương án để đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định trong thời gian qua và sẵn sàng đảm bảo điện dịp Tết Nguyên đán.

Tổng giám đốc EVNNPT cho biết vào dịp Tết phụ tải xuống thấp nhưng lại là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, xã hội, vì vậy bộ phận trực vận hành không được phép chủ quan, lơ là.

Trong dịp Tết người dân có bắn pháo với dây tráng kim tiềm ẩn nguy cơ gây sự cố lưới điện, lãnh đạo EVNNPT yêu cầu các đơn vị tiếp tục kiểm tra, theo dõi để tuyên truyền, cảnh báo nhằm ngăn chặn kịp thời.

Mặc dù đã có sự chuẩn bị kỹ càng nhưng Tổng giám đốc EVNNPT yêu cầu lãnh đạo PTC1 và Truyền tải điện Hà Nội tiếp tục tập trung điều hành và thực hiện các giải pháp đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, liên tục theo chỉ đạo của EVN/EVNNPT.