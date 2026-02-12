Sát Tết, giá xăng tăng vượt 19.000 đồng/lít 12/02/2026 14:59

(PLO)- Từ 15 giờ hôm nay, giá mới của xăng E5 tăng lên 18.834 đồng/lít, xăng A95 là 19.298 đồng/lít, dầu diesel là 18.463 đồng/lít.

Chiều 12-2, Bộ Công Thương có thông tin về việc điều hành giá xăng dầu.

Theo đó, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định tăng giá nhẹ các mặt hàng xăng dầu từ 15 giờ chiều nay.

Cụ thể, xăng E5 tăng 395 đồng/lít, xăng A95 tăng 418 đồng/lít, dầu diesel tăng 10 đồng/lít, dầu hoả tăng 122 đồng/lít, dầu mazut tăng 419 đồng/kg.

Chiều 12-2, giá xăng dầu đều tăng nhẹ.

Sau điều chỉnh, giá mới của xăng E5 tăng lên 18.834 đồng/lít, xăng A95 là 19.298 đồng/lít, dầu diesel là 18.463 đồng/lít, dầu hỏa là 18.512 đồng/lít, dầu mazut là 15.569 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới kỳ điều hành tuần này có xu hướng tăng nhẹ. Xăng dùng để pha chế xăng E5 tăng 2,354 USD/thùng, xăng RON95 tăng 2,334 USD/thùng, dầu hỏa tăng 0,858 USD/thùng.

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).