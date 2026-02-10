Cá chép, xôi gấc 'cháy hàng' ngày cúng ông Công, ông Táo 10/02/2026 10:43

(PLO)- Ngày 23 tháng Chạp hằng năm là ngày cúng ông Công ông Táo, thị trường thực phẩm tại Hà Nội sôi động hơn hẳn so với ngày thường.

Hôm nay ngày 10-2, cũng là ngày 23 tháng Chạp, là ngày cúng ông Công ông Táo hàng năm. Ngay từ sáng sớm, các chợ truyền thống, siêu thị và điểm bán lẻ trên địa bàn thành phố đã tấp nập người dân đi mua sắm, chuẩn bị lễ cúng tiễn Táo quân về trời theo truyền thống.

Mặt hàng được người dân mua nhiều nhất là cá chép, lễ vật không thể thiếu trong ngày này. Ghi nhận tại một số chợ lớn như chợ đầu mối Đền Lừ, chợ Kim Liên, chợ Hà Đông, chợ Phú Lương… cá chép đỏ và cá chép vàng được bày bán nhiều. Người dân lựa chọn mua cá chép sống để thả tiễn Táo quân, thể hiện nét đẹp văn hóa tâm linh truyền thống.

Cá chép – lễ vật không thể thiếu được người dân quan tâm nhiều nhất. Năm nay, giá cá chép ổn định, loại nhỏ chỉ khoảng 30.000 đồng/bộ.

Bà Nguyễn Thị Thủy, tiểu thương bán cá tôm ở chợ Xốm, cho biết so với cùng kỳ năm ngoái, giá cá chép vẫn ổn định, dao động từ 30.000–80.000 đồng/bộ ba con, tùy kích cỡ. Những con cá chép đẹp, khỏe, to, màu sắc tươi thường có giá cao hơn.

Tuy nhiên, các mặt hàng như tôm, bề bề, ghẹ lại tăng giá rất mạnh so với cùng kỳ. “Mọi năm, giá tôm size to ở thời điểm này khoảng 350.000 – 370.000 đồng/kg, năm nay lên trên 400.000 đồng/kg. Tôm, ghẹ, ngao cũng tăng giá mạnh, nguồn cung ổn định. Dù giá tăng nhưng người dân vẫn sẵn sàng mua để ăn và cúng lễ tuy có giảm đôi chút về số lượng” - bà Thủy cho hay.

Xôi cũng là mặt hàng được nhiều người dân quan tâm trong ngày cúng quan trọng của năm. Do công việc bận rộn, việc mua xôi nấu sẵn, trang trí đẹp mắt với giá cả phải chăng được nhiều người lựa chọn.

Mỗi đĩa xôi có giá dao động từ 15.000-35.000 đồng/đĩa, tùy loại. Giá cả hợp lý, thuận tiện, nên nhiều người chọn mua xôi nấu sẵn.

Các mặt hàng rau xanh như cải xanh, cải ngọt, hành, mùi, rau cần, súp lơ, cà chua, khoai tây, cần tây… được tiêu thụ mạnh. Giá rau xanh về cơ bản vẫn như ngày thường, nguồn cung khá dồi dào.

Đáng chú ý là các mặt hàng thịt tươi sống, giá tăng cao hơn so với mọi ngày. Đặc biệt là thịt bò. Chị Nguyễn Thị Quế, tiểu thương bán thịt bò tại chợ Phú Lương, cho biết thịt bò vai mềm ngày thường chỉ dao động khoảng 230.000-240.000 đồng/kg thì hôm nay giá đã tăng lên 260.000 đồng/kg.

Bắp bò loại ngon có thể lên tới 300.000-400.000 đồng/kg trong khi ngày thường chỉ 260.000-280.0000 đồng/kg.

“Giá chúng tôi nhập vào đã cao nên bắt buộc phải bán giá cao. Dự báo từ nay đến Tết giá thịt bò còn tăng nữa, mỗi ngày có thể một giá khác nhau. Nguyên nhân một phần là nhu cầu của người dân tăng cao vào dịp Tết, ngoài ra còn phải nộp thêm các chi phí, thuế” - chị Quế nói.

Thịt bò tăng giá mạnh khi Tết cận kề.

Đối với mặt hàng thịt heo, giá vẫn dao động ở mức cao như những ngày qua, khoảng 150.000-160.000 đồng/kg thịt ba chỉ, sườn; vai giòn 130.000-140.000 đồng/kg.

Giá cả các mặt hàng hoa quả, trái cây cũng nhích nhẹ, đặc biệt là hoa hồng lộc, có nơi bán 13.000 đồng/bông, hoa cúc 3.000-5.000 đồng/bông, lay ơn 100.000-120.000 đồng/chục…

Bên cạnh chợ truyền thống, các siêu thị và cửa hàng tiện lợi tại Hà Nội cũng tăng cường nguồn hàng, khuyến mại nhiều mặt hàng thực phẩm thiết yếu, giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn mua sắm thuận tiện, an toàn.

Nhìn chung, thị trường rau xanh, thực phẩm và cá chép trong ngày 23 tháng Chạp tại Hà Nội diễn ra ổn định, hàng hóa phong phú, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân. Không khí mua sắm nhộn nhịp những ngày cuối năm cũng góp phần làm rõ nét hơn không khí Tết đang đến gần.