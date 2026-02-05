Ra mắt mô hình trưng bày kết hợp livestream, thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt 05/02/2026 15:22

(PLO)- Sáng 6-2, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước sẽ tổ chức phiên livestream đầu tiên, chính thức mở màn chuỗi hoạt động bán hàng trực tuyến của Không gian trưng bày, livestream ‘Sức sống hàng Việt’.

Sáng 5-2, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) khai mạc Không gian trưng bày, livestream ‘Sức sống hàng Việt’ tại 62 Tràng Tiền (Hà Nội).

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, các doanh nghiệp, sản phẩm tham gia trưng bày được lựa chọn kỹ lưỡng, bảo đảm tiêu chí made in Vietnam 100%, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, chất lượng nổi trội. Qua đó phản ánh năng lực sản xuất, tinh thần đổi mới và sức sáng tạo ngày càng lớn mạnh của doanh nghiệp trong nước.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Không gian trưng bày, livestream “Sức sống hàng Việt”.

Không gian trưng bày, livestream ‘Sức sống hàng Việt’ được thiết kế theo hướng hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và du khách tham quan, tìm hiểu và trực tiếp mua sắm sản phẩm trong kỳ tổ chức.

Theo ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, thị trường trong nước ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, yêu cầu đặt ra là cần những mô hình mới, linh hoạt và hiệu quả để kết nối cung cầu, giúp doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm.

Chính vì vậy, Cục đã xây dựng Không gian trưng bày, livestream Sức sống hàng Việt nhằm kết hợp giữa trưng bày trực tiếp các sản phẩm Việt điển hình, bán hàng tại chỗ và bán hàng trên nền tảng số.

“Với vai trò cơ quan chủ trì, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước trực tiếp điều phối chương trình, tổ chức lựa chọn các doanh nghiệp, sản phẩm Việt Nam tiêu biểu.

Đồng thời kết nối, giới thiệu và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm đến người tiêu dùng. Việc tham gia xuyên suốt từ khâu tuyển chọn đến tổ chức thực hiện không chỉ bảo đảm chất lượng, tính minh bạch của sản phẩm mà còn góp phần duy trì sức hấp dẫn, góp phần xây dựng một điểm đến tin cậy để quảng bá và tôn vinh hàng Việt ngay tại trung tâm Thủ đô”, ông Linh chia sẻ.

Các đại biểu tham quan, nghe giới thiệu về các sản phẩm Việt.

Ông cũng cho biết, trong mỗi kỳ tổ chức, sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được giới thiệu và bán thông qua các phiên livestream trên kênh TikTok “Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước”.

Bên cạnh hoạt động livestream, khách tham quan có thể trực tiếp mua sắm tại Không gian trưng bày trong các khung giờ nhất định với mức giá hấp dẫn. Toàn bộ giao dịch được thực hiện theo hình thức thanh toán không dùng tiền mặt qua VietQR, góp phần thúc đẩy tiêu dùng hiện đại, an toàn và minh bạch.

Dự kiến, sau ngày khai mạc, từ 9h00-13h00 ngày 6-2, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tổ chức phiên livestream đầu tiên, chính thức mở màn chuỗi hoạt động bán hàng trực tuyến của Không gian trưng bày, livestream ‘Sức sống hàng Việt’.

Phiên livestream giới thiệu ba dòng sản phẩm tiêu biểu gồm Sô-cô-la Ladolvita (Lâm Đồng), Trà Hương Quê (Thái Nguyên) và Hương Từ Bi (Hà Nội), đại diện cho các nhóm sản phẩm nông nghiệp chế biến, đặc sản vùng miền và sản phẩm thủ công – tiêu dùng gắn với giá trị văn hóa truyền thống.

Sản phẩm Sô-cô-la Ladolvita.

Việc hình thành một không gian cố định, hoạt động thường xuyên ngay tại trung tâm Thủ đô, được xem là bước đi mới trong công tác phát triển thị trường trong nước, góp phần tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt theo hướng bền vững.

Chương trình sẽ kéo dài trong ba ngày, từ ngày 5 đến ngày 7-2. Lịch mở cửa từ 9h đến 21h hàng ngày để phục vụ người dân và du khách.