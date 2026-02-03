Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán Bính Ngọ 'rất đẹp' 03/02/2026 18:01

(PLO)- Dự báo, thời tiết Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 khá đẹp, ít hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Tuy nhiên, trước Tết có thể đón một đợt không khí lạnh mạnh.

Chiều 3-2, Cục Khí tượng thuỷ văn (Bộ NN&MT) thông tin về dự báo thời tiết Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

“Nhìn chung, thời tiết Tết Nguyên đán khá đẹp, ít hiện tượng thời tiết nguy hiểm, thuận lợi cho các hoạt động du xuân và các hoạt động lễ hội”- ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, cho biết.

Cụ thể, theo ông Hoàng Phúc Lâm, dự báo trong dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ có rất ít khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, thông tin về dự báo thời tiết Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Giai đoạn từ ngày 7-2 đến ngày 9-2 (tức 20-22 tháng Chạp) khả năng có tác động của một đợt gió mùa Đông Bắc cường độ trung bình đến mạnh. Bắc Bộ trời rét, vùng núi, trung du rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ C, cao nhất phổ biến 15-18 độ C. Đợt không khí lạnh này cũng gây mưa nhiều nơi ở Bắc Bộ.

Với khu vực từ tỉnh Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, từ ngày 7 đến 10-2 có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Khu vực từ Khánh Hòa đến phía Đông Lâm Đồng, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ít mưa và ngày có nắng, không xảy ra nắng nóng.

Giai đoạn từ 10 đến 13-2 (tức 22-26 tháng Chạp), các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh tăng cường lệch đông, nhưng cường độ yếu.

Khu vực Bắc Bộ trời nhiều mây, vài nơi có mưa, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ, riêng khu vực ven biển, vùng đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa nhỏ.

Nhiệt độ thấp nhất trong thời gian này phổ biến từ 13-16 độ, trưa và chiều hửng nắng ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và trời nắng mạnh hơn ở khu vực phía Tây Bắc Bộ. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 19-22 độ; ở khu vực phía Tây Bắc Bộ 23-26 độ C.

Khu vực Trung Bộ từ ngày 11 đến 13-2 (24-26 tháng Chạp) đêm và sáng có mưa, trưa và chiều mưa giảm. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực từ tỉnh Thanh Hóa - TP. Huế phổ biến 16-19 độ C, cao nhất phổ biến 23-26 độ C. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ C, cao nhất phổ biến 26-29 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đêm và sáng sớm nhiều mây, có sương mù và sương mù nhẹ, ngày trời nắng, không xảy ra nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C ở Tây Nguyên, 22-25 độ ở Nam Bộ, cao nhất phổ biến 25-28 độ C ở Tây Nguyên, 30-33 độ ở Nam Bộ.

Giai đoạn từ ngày 10 đến 11-2 (23-24 tháng Chạp) ở khu vực phía Nam của cao nguyên Trung Bộ và khu vực Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa trái mùa.

Trong giai đoạn những ngày chính Tết, từ 27 Tết đến mùng 4 Tết, hiện chưa có dấu hiệu xuất hiện của không khí lạnh.

Khoảng thời gian từ ngày 27 Tết đến ngày mùng 2 Tết, ở các tỉnh miền Bắc phổ biến đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, có sương mù và sương mù nhẹ, đêm và sáng trời rét, trưa và chiều trời nắng nhẹ.

Các tỉnh miền Trung phổ biến có mưa vài nơi. Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vài nơi và chưa có dấu hiệu xuất hiện nắng nóng.