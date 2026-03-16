Kiến nghị thông xe giai đoạn 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu từ 30-3, xe nào được lưu thông? 16/03/2026 16:53

(PLO)- TP.HCM đề xuất Bộ Xây dựng xem xét cho phép thông xe giai đoạn 1 tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (đoạn từ Quốc lộ 56 đến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây) vào ngày 30-3.

UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi Bộ Xây dựng về các giải pháp nhằm tổ chức thông xe giai đoạn 1 tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (đoạn từ nút giao Long Thành đến Quốc lộ 56).

Theo đó, tuyến chính đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (dự án thành phần 2 và dự án thành phần 3, đoạn từ nút giao Long Thành đến Quốc lộ 56) qua địa bàn tỉnh Đồng Nai và TP.HCM đã cơ bản hoàn thành.

TP.HCM kiến nghị thông xe giai đoạn 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu từ ngày 30-3. Ảnh: VŨ HỘI

Dự kiến đến ngày 30-3, toàn bộ các hạng mục còn lại như kết cấu áo đường, hệ thống an toàn giao thông (biển báo, đèn chiếu sáng, sơn kẻ đường, hộ lan…) sẽ hoàn thành.

Trong khi đó, Quốc lộ 51 đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai và TP.HCM hiện đang trong tình trạng quá tải, thường xuyên xảy ra ùn tắc kéo dài tại các nút giao trên tuyến.

Do đó, việc sớm đưa vào khai thác đoạn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu nêu trên sẽ góp phần giảm áp lực giao thông cho Quốc lộ 51, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực TP.HCM và tỉnh Đồng Nai.

Ngày 5-3, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, UBND TP.HCM đã kiến nghị các bộ, ngành xem xét, hỗ trợ giải pháp tổ chức thông xe tạm đoạn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (đoạn từ nút giao Long Thành đến Quốc lộ 56).

Trên cơ sở đó, UBND TP.HCM đề xuất Bộ Xây dựng xem xét việc cho phép tổ chức thông xe giai đoạn 1 tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (đoạn từ Quốc lộ 56 đến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây) vào ngày 30-3.

Phương án tổ chức giao thông cụ thể:

Hướng từ Vũng Tàu đi Long Thành: Tổ chức lưu thông toàn tuyến dài khoảng 37,7 km, từ Quốc lộ 56 đến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Hướng từ Long Thành đi Vũng Tàu: Tổ chức lưu thông từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến nút giao Hội Bài - Châu Pha (chiều dài khoảng 27,7 km), sau đó kết nối vào đường Hội Bài - Châu Pha ra Quốc lộ 51.

Phương tiện được phép lưu thông là xe ô tô con và xe ô tô chở khách dưới 29 chỗ.

Việc thông xe toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ được triển khai trong các giai đoạn tiếp theo theo tiến độ hoàn thành dự án.

UBND TP cũng đề xuất Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án 85 và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) khẩn trương thi công hoàn thành toàn bộ các hạng mục theo thiết kế của dự án thành phần 2. Đồng thời hoàn thành hai nhánh kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thuộc tuyến số 1 và tuyến số 2 của dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý liên quan như nghiệm thu công trình, phê duyệt phương án tổ chức giao thông… để đưa các hạng mục vào khai thác đồng bộ vào ngày 30-3.

Đề xuất Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án 85 phối hợp với Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam nghiên cứu phương án tổ chức thu phí tại đầu ra từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu nhằm phục vụ việc thông xe giai đoạn 1; hoàn thành trước ngày 30-3.