Hà Nội đang giải phóng mặt bằng 1.428 dự án 19/05/2026 10:31

(PLO)- UBND TP Hà Nội cho biết toàn thành phố đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đối với khoảng 1.428 dự án, trong đó có 27 công trình, dự án lớn, trọng điểm nhằm khơi thông nguồn lực đất đai, thúc đẩy phát triển hạ tầng và tăng trưởng kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Tại cuộc họp giao ban báo chí Trung ương sáng ngày 19-5, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đã thông tin về tình hình công tác GPMB đối với các dự án đầu tư phát triển hạ tầng trên địa bàn TP.

GPMB nhiều dự án tồn đọng, kéo dài

Theo ông Dũng, hiện Hà Nội đang triển khai GPMB đối với 1.428 dự án, gồm 1.281 dự án sử dụng vốn ngân sách và 147 dự án vốn ngoài ngân sách. Trong số này có 27 công trình, dự án lớn, quan trọng, trọng điểm được kỳ vọng góp phần tháo gỡ các “điểm nghẽn”, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, khơi thông nguồn lực đất đai, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Theo UBND TP Hà Nội, nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, công tác GPMB từ cuối năm 2025 đến nay đã có nhiều chuyển biến rõ nét.

Nhiều dự án tồn tại kéo dài nhiều năm đã hoàn thành GPMB như 4 cầu vượt sông Hồng gồm cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở, cầu Vân Phúc, cầu Ngọc Hồi; tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục; tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; nút giao đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An với tuyến đường 70; tuyến đường Tam Trinh.

Hà Nội đang tiến hành giải phóng mặt bằng 1.428 dự án, trong đó có nhiều dự án tồn đọng, kéo dài nhiều năm. Ảnh: Trọng Phú

Hiện TP đang tập trung triển khai GPMB đối với các tuyến vành đai 2,5; 3; 3,5 cùng nhiều tuyến giao thông trọng điểm và ba cầu vượt sông Hồng còn lại gồm cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo và cầu Thượng Cát.

Trong đó, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành GPMB trước ngày 30-6-2026 đối với ba cầu vượt sông Hồng nêu trên và các đoạn tuyến còn lại của đường Vành đai 2,5.

Bên cạnh đó, thành phố cũng đang triển khai GPMB và đầu tư xây dựng 9 dự án lớn gồm: Khu đô thị thể thao Olympic; trục đại lộ cảnh quan sông Hồng; Khu phức hợp y tế - chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội tại phường Hoàng Mai; Khu công viên công nghệ số và hỗn hợp tại phường Phú Diễn và Tây Tựu; trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị theo hình thức PPP; các khu đô thị đa mục tiêu tại Thư Lâm, Đông Anh, Bình Minh, Tam Hưng và dự án Bắc Thăng Long Urban City.

Ngoài ra, thành phố cũng đang triển khai dự án cải tạo, phát huy giá trị khu vực hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Đảm bảo quyền lợi của người dân trong GPMB

Từ thực tiễn triển khai thời gian qua, UBND TP Hà Nội cho biết đã rút ra 6 nhóm giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục đẩy nhanh tiến độ GPMB.

Trong đó, thành phố nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ thành phố tới cơ sở; phát huy vai trò người đứng đầu cấp xã, phường; xem kết quả GPMB là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân.

Hà Nội cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, dân vận; công khai, minh bạch phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tăng cường đối thoại trực tiếp với người dân để tạo đồng thuận xã hội.

UBND TP Hà Nội khẳng định công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện công khai, đúng quy định và đảm bảo quyền lợi của người dân, hướng đến mục tiêu phát triển, để đời sống người dân tốt hơn. Ảnh: Trọng Phú

Một trong những giải pháp đáng chú ý là triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án lớn, quan trọng; đồng thời gắn công tác bồi thường với bảo đảm sinh kế lâu dài cho người dân.

Theo UBND TP Hà Nội, thành phố đang rà soát, đầu tư xây dựng các khu đô thị đa mục tiêu phục vụ tái định cư tại các vị trí thuận lợi; chuẩn bị đầy đủ quỹ đất, quỹ nhà tái định cư, nghĩa trang phục vụ di chuyển mộ và nguồn vốn bồi thường, hỗ trợ.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ tăng cường quản lý đất đai, xử lý vi phạm lấn chiếm, xây dựng trái phép ảnh hưởng đến công tác GPMB; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, số hóa hồ sơ, xây dựng hệ thống theo dõi tiến độ để nâng cao hiệu quả quản lý và giám sát quá trình thực hiện.

“Trong thời gian tới, UBND TP Hà Nội tiếp tục xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, cần được chỉ đạo tập trung, tổ chức thực hiện quyết liệt, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân” – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định.