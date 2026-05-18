Động đất 5.2 độ ở Trung Quốc, Hà Nội cũng xuất hiện rung lắc 18/05/2026 22:25

(PLO)- Tối 18-5, trận động đất mạnh 5.2 độ xảy ra tại Liễu Châu (Trung Quốc) đã gây rung lắc lan rộng. Nhiều người dân tại Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc cũng cảm nhận rõ chấn động.

Tối 18-5, TS Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm báo tin động đất cảnh báo sóng thần, Viện Các Khoa học trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam), cho biết một trận động đất vừa xảy ra tại Liễu Châu, Trung Quốc.

Cụ thể, trận động đất này xảy ra vào lúc 20 giờ 44 phút 26 giây (giờ Hà Nội), tại vị trí có toạ độ 24.390N - 109.190E. Trận động đất có độ lớn 5.2; độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Cấp độ rủi ro thiên tai với Việt Nam ở cấp 0.

Đáng chú ý, cùng thời điểm xảy ra động đất tại Liễu Châu, nhiều khu vực của Thủ đô Hà Nội, đặc biệt là tại các toà nhà cao tầng, người dân cảm nhận được rõ sự rung lắc như khu vực này cũng vừa xảy ra động đất.

Trên mạng xã hội, nhiều người dân liên tục đặt câu hỏi: “Hà Nội vừa xảy ra động đất à mọi người?”. Bên dưới bài đăng, nhiều người bình luận xác nhận vừa thấy đồ vật trong nhà như quạt, đèn, bàn ghế… bị rung lên.

“Đang ngồi ăn cơm, tôi thấy chóng mặt, mọi thứ rung lên, cứ tưởng bị tiền đình”, một người dân cho hay.

Không chỉ ở Hà Nội, người dân ở các khu vực khác như Lào Cai, Tuyên Quang (khu vực tỉnh Hà Giang cũ)… cũng cho biết họ cảm nhận được sự rung lắc. Hiện Trung tâm báo tin động đất cảnh báo sóng thần vẫn đang theo dõi các trận động đất này.