Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ công bố thành lập Thành phố Đồng Nai 18/05/2026 23:08

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ công bố thành lập Thành phố Đồng Nai và trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Đồng Nai.

Tối nay 18-5, tại Quảng trường Long Hưng (phường Long Hưng) đã diễn ra Lễ công bố thành lập Thành phố Đồng Nai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ công bố.

Cùng dự buổi Lễ có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; các tướng lĩnh, sỹ quan, cựu chiến binh, các gia đình có công với cách mạng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Đồng Nai qua các thời kỳ; các cơ quan đại diện ngoại giao tại Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia; cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, đồng chí Phan Chí Hiếu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy Ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội đã công bố Nghị quyết số 30/2026/QH16 của Quốc hội về việc thành lập Thành phố Đồng Nai.

Trong buổi lễ, Thành phố Đồng Nai cũng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Đồng Nai vì đã có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai cho lãnh đạo thành phố Đồng Nai. Ảnh: BTC

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt lớn trong hành trình phát triển của Đồng Nai, mở ra một không gian phát triển mới, vươn lên cùng đất nước.

"Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố Đồng Nai về dấu mốc rất đáng tự hào này. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho quá trình phấn đấu bền bỉ, những đóng góp quan trọng và vai trò ngày càng lớn của vùng đất này trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhận định, việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương là dấu mốc lớn, mở ra chặng đường mới. Một vị thế mới đòi hỏi một tầm nhìn phát triển mới. Một không gian lớn hơn đòi hỏi năng lực quản trị cao hơn. Một niềm tự hào lớn hơn phải được chuyển hóa thành trách nhiệm lớn hơn trước nhân dân và đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đồng Nai. Ảnh: BTC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố Đồng Nai cùng chung sức thực hiện tốt xây dựng khát vọng Đồng Nai mới ở trong tầm vóc của thành phố trực thuộc Trung ương, đưa Đồng Nai xuất hiện trong các bảng xếp hạng thành phố đáng sống và đáng khởi nghiệp của châu Á và thế giới như Hà Nội, TP.HCM đã tiên phong.

Xây dựng một thành phố vì con người, mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển, chăm lo đời sống người dân. Mục tiêu cuối cùng của phát triển là để mỗi gia đình có cuộc sống ấm no hơn, an toàn hơn, hạnh phúc hơn.

Đồng Nai cần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử đa sắc tộc, đa tôn giáo; biến truyền thống tiên phong, yêu nước, cần cù, nghĩa tình, sáng tạo thành nguồn lực tinh thần cho phát triển. Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đồng hành của doanh nghiệp và nhân dân. Giữ vững ổn định kỷ cương và đoàn kết để phát triển bền vững...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Trung ương sẽ tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp để Đồng Nai phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế, đóng góp xứng đáng hơn cho vùng và cho đất nước. Những nhân tố quyết định vẫn là sự chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố.

Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Đồng Nai Vũ Hồng Văn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BTC

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Đồng Nai Vũ Hồng Văn cho rằng, Đảng bộ thành phố Đồng Nai sẽ quyết tâm thực hiện những ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nỗ lực lớn hơn và hành động quyết liệt hơn, để xây dựng thành phố Đồng Nai hiện đại, văn minh, hạnh phúc, trở thành cực tăng trưởng quan trọng...

Ngay sau Lễ công bố, Chương trình sử thi nghệ thuật "Đồng Nai - Hào khí phương Nam, vươn mình cùng đất nước" đã tái hiện hành trình 328 năm lịch sử hào hùng của Đồng Nai đầy cảm xúc và diễn ra màn bắn pháo hoa tầm cao phục vụ nhân dân.