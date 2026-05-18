Khai mạc Lễ hội Làng Sen 2026 và trưng bày chuyên đề 'Miền Nam nhớ mãi ơn Người' 18/05/2026 22:42

Tối 18-5, tại Sân vận động Làng Sen xã Kim Liên, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen 2026- mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chương trình văn nghệ đặc sắc khai mạc Lễ hội Làng Sen 2026.

Tham dự có ông ông Đoàn Minh Huấn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, ông Lê Tiến Châu- Phó Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Quảng Trị…, dòng họ Hoàng Xuân, dòng họ Nguyễn Sinh tại Nam Đàn, cùng đông đảo bà con nhân dân.

Mặc dù trước lúc diễn ra lễ khai mạc thời tiết có mưa, nhưng rất đông đại biểu, bà con nhân dân, du khách đã đội mưa đến tham dự Lễ hội.

Các đại biểu tham dự khai mạc Lễ hội Làng Sen 2026.

Phát biểu khai mạc, ông Thái Văn Thành- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Tháng Năm về, triệu trái tim của những người con đất Việt lại bồi hồi hướng về Làng Sen, mảnh đất thấm đẫm hồn quê, mộc mạc mà thiêng liêng, bởi nơi đây đang lưu giữ, nâng niu bao ký ức về người cha già của dân tộc- Chủ tịch Hồ Chí Minh- “Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”.

Trải qua 45 năm, từ “Hát từ làng Sen” đến “Liên hoan Tiếng hát Làng Sen” được nâng tầm lên thành “Lễ Hội Làng Sen” vào năm 2002 và được tổ chức hàng năm với quy mô cấp tỉnh và 5 năm/1 lần với quy mô toàn quốc.

Ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ.

Đây là lễ hội có ý nghĩa chính trị sâu sắc, sự kiện quan trọng chào mừng kỷ niệm ngày sinh của Người; là ngày hội truyền thống để nhân dân hát về Bác Hồ, về Đảng, về quê hương, đất nước, nhằm tôn vinh và khẳng định sức sống mãnh liệt của những giá trị văn hóa mang dấu ấn thời đại Hồ Chí Minh…

Đây cũng là dịp để bạn bè cả nước và trên thế giới hiểu thêm về con người và quê hương xứ Nghệ, một trong những vùng văn hóa đặc sắc của Việt Nam, nổi tiếng với Dân ca Ví dặm - Di sản văn hoá phi vật thể đại diện cho nhân loại, mảnh đất "địa linh nhân kiệt", đã sinh ra nhiều bậc hiền tài, cội nguồn hình thành nên nhân cách, văn hóa Hồ Chí Minh; con người Nghệ An thân thiện, trung thực, cần cù, sáng tạo, mang đậm bản sắc văn hoá truyền thống và luôn sẵn sàng cho những trải nghiệm văn hóa, du lịch mới.

Lễ hội Làng Sen năm 2026 càng có ý nghĩa hơn khi được tổ chức trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, hùng cường và thịnh vượng của dân tộc.

Với nhiều hoạt động sôi nổi, có ý nghĩa như: Lễ dâng hoa, dâng hương và rước ảnh Bác; Chương trình du lịch đêm “Thắp sáng Làng Sen”; các hoạt động triển lãm, trưng bày...

Điểm nhấn trong đêm khai mạc là Chương trình nghệ thuật với sự tham gia phối hợp, biểu diễn của đoàn nghệ thuật của TP.HCM được dàn dựng công phu, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, tái hiện cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tôn vinh giá trị văn hóa đặc sắc của quê hương Nghệ An.

Chương trình bắn pháo hoa tại khai mạc Lễ hội Làng Sen 2026.

Đặc biệt, Lễ hội Làng Sen năm nay thêm trang trọng khi Khu di tích Kim Liên vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và được Bộ VH-TT&DL quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Kim Liên. Đây là một dấu mốc quan trọng trong hành trình khẳng định giá trị điểm đến và sự phát triển mới về văn hóa, du lịch trên quê hương Bác Hồ.

Chiều 18-5, Sở VH-TT&DL TP.HCM phối hợp cùng Sở VH-TT&DL tỉnh Nghệ An tổ chức Khai mạc trưng bày chuyên đề “Miền Nam nhớ mãi ơn Người” tại Quảng trường Hồ Chí Minh (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An).

Các đại biểu cắt băng khai mạc.

Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

Tại đây, hơn 140 hình ảnh, tư liệu quý giá về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trưng bày, tái hiện hành trình hoạt động cách mạng của Người, tình cảm sâu nặng Bác dành cho đồng bào miền Nam cũng như tấm lòng son sắt của nhân dân miền Nam đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Trưng bày chuyên đề “Miền Nam nhớ mãi ơn Người” là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực trong dịp tháng Năm lịch sử, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.