Chủ tịch Quốc hội: Không để tình trạng không ai sai rõ ràng nhưng công việc vẫn chậm 18/05/2026 18:55

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý không để xảy ra tình trạng bộ máy đã được sắp xếp nhưng cách làm vẫn cũ, giảm đầu mối về hình thức nhưng lại phát sinh thêm khâu trung gian, phân công nhiệm vụ nhưng không xác định rõ trách nhiệm.

Chiều 18-5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc làm việc với tập thể Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội về các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và cả nhiệm kỳ.

Kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhìn nhận trong điều kiện khối lượng công việc rất lớn, nhiều nhiệm vụ mới, khó, có việc chưa từng có tiền lệ, Văn phòng Quốc hội đã cơ bản bảo đảm tốt công tác tham mưu, tổng hợp và phục vụ hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: QH

Nêu rõ nhiệm kỳ mới đặt ra yêu cầu mới, tiêu chuẩn mới và áp lực mới, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Văn phòng Quốc hội phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức vận hành và quy trình công tác; không thể tiếp tục làm việc theo tư duy cũ, cách làm cũ, quy trình cũ.

Trong đó, Văn phòng Quốc hội cần tăng cường vai trò điều phối, kết nối thông tin, bảo đảm vận hành thông suốt các kỳ họp Quốc hội, phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các hoạt động trọng tâm của Quốc hội trên nền tảng số, dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo; bảo đảm nhanh, chính xác, kịp thời.

Liên quan đến vấn đề kiện toàn bộ máy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tinh thần “tinh gọn nhưng phải mạnh”. Theo ông, việc sắp xếp, kiện toàn Văn phòng Quốc hội không chỉ là sắp xếp lại tổ chức bộ máy, mà bản chất là thiết kế lại toàn bộ chuỗi vận hành công việc. Việc bắt đầu từ đâu, đi qua những khâu nào, ai chủ trì, ai phối hợp, thời hạn xử lý bao lâu, sản phẩm đầu ra là gì và ai chịu trách nhiệm nếu công việc chậm tiến độ hoặc không đạt yêu cầu.

Nguyên tắc đặt ra là phải rõ chức năng, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm; mỗi việc phải có một đầu mối chịu trách nhiệm đến cùng. Đối với những lĩnh vực có tính liên thông cao, cần có đầu mối đủ mạnh để điều phối thống nhất, bảo đảm công việc được xử lý thông suốt, không bị chia cắt, chồng chéo.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: QH

Chủ tịch Quốc hội lưu ý không để xảy ra tình trạng bộ máy đã được sắp xếp nhưng cách làm vẫn cũ; giảm đầu mối về hình thức nhưng lại phát sinh thêm khâu trung gian; phân công nhiệm vụ nhưng không xác định rõ trách nhiệm.

Ông Trần Thanh Mẫn cũng yêu cầu Văn phòng Quốc hội phải chuyển mạnh từ “vận hành hành chính truyền thống” sang “quản trị hiện đại”, lấy kết quả đầu ra làm thước đo. Tất cả quy trình công việc cần được rà soát, chuẩn hóa theo hướng rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm và rõ tiêu chí đánh giá.

Theo Chủ tịch Quốc hội, báo cáo của Văn phòng Quốc hội cần trả lời rõ đã xử lý bao nhiêu việc, bao nhiêu văn bản, bao nhiêu nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn, bao nhiêu nhiệm vụ chậm hạn; nguyên nhân chậm do đâu, trách nhiệm thuộc về ai và biện pháp khắc phục như thế nào. “Quản trị hiện đại là phải đo được, giám sát được, truy trách nhiệm được. Không để tình trạng không ai sai rõ ràng nhưng công việc vẫn chậm” – ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cũng giao Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiện toàn cơ chế giúp việc cho Tổng Thư ký Quốc hội theo hướng tinh gọn nhưng mạnh, bảo đảm đủ thông tin, đủ năng lực và đủ thẩm quyền để tham mưu, phục vụ hiệu quả kỳ họp Quốc hội, phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các hoạt động trọng tâm khác.

Đồng thời, phải triển khai ngay ứng dụng số theo dõi chương trình kỳ họp Quốc hội, phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ứng dụng này phải thể hiện rõ tiến độ chuẩn bị của từng nội dung như hồ sơ đã đầy đủ hay chưa, còn thiếu những gì, trách nhiệm thuộc cơ quan nào, thời hạn còn bao lâu, có nguy cơ chậm hạn hay không. Trên cơ sở đó, giúp lãnh đạo theo dõi, điều phối và xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh.

Về đẩy nhanh Quốc hội số, AI, dữ liệu dùng chung, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Văn phòng Quốc hội tập trung hoàn thiện kho dữ liệu dùng chung của Quốc hội; rà soát tổng thể các phần mềm đang triển khai. Cùng đó, xây dựng bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số; phát triển các công cụ hỗ trợ đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Lãnh đạo Quốc hội. Đồng thời, nghiên cứu Chiến lược ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ các nghiệp vụ lõi của Quốc hội.