Nhà báo lão thành nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại TP.HCM 18/05/2026 18:15

(PLO)- Ông Lê Tuấn Hải, nguyên Phó Giám đốc, Trưởng Ban biên tập phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình TP Hải Phòng, được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại phường Đức Nhuận, TP.HCM.

Chiều 18-5, Đảng ủy phường Đức Nhuận, TP.HCM, tổ chức lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt ngày 19-5 đến ông Lê Tuấn Hải tại nhà riêng.

Tham dự buổi lễ có ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng ông Lê Tuấn Hải. Ảnh: MẠNH THẮNG

Tại buổi lễ, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những đóng góp to lớn của ông Lê Tuấn Hải trong suốt chặng đường hoạt động cách mạng và xây dựng đất nước.

Ông nhấn mạnh Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng đặc biệt ý nghĩa, do Thường trực Ban Bí thư ký tặng. Đây là sự ghi nhận sâu sắc của Đảng đối đối với những người chiến sĩ cộng sản kiên trung, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.

Ông Võ Văn Minh chúc ông Lê Tuấn Hải luôn sống vui, sống khỏe, mãi là cây cao bóng cả, là tấm gương sáng ngời để các thế hệ đảng viên trẻ hôm nay noi theo.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh ân cần thăm hỏi sức khỏe ông Lê Tuấn Hải. Ảnh: MẠNH THẮNG

Chủ tịch HĐND TP.HCM đề nghị Đảng ủy phường Đức Nhuận tiếp tục thực hiện tốt các chế độ, chính sách, thường xuyên quan tâm, chăm lo chu đáo cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần đến ông Lê Tuấn Hải và các đảng viên cao tuổi trên địa bàn.

Trước sự quan tâm của lãnh đạo TP, đại diện gia đình ông Lê Tuấn Hải gửi lời cảm ơn chân thành và bày tỏ niềm tự hào khi đón nhận phần thưởng cao quý này. Đây không chỉ là niềm vinh dự của gia đình mà còn là di sản tinh thần quý giá của Đảng bộ TP, Đảng bộ phường Đức Nhuận và Chi bộ khu phố 10.

Ông Lê Tuấn Hải (còn gọi là Lê Văn Tám), sinh ngày 14-10-1930, quê quán TP Hải Phòng; ngày vào Đảng 6-1-1947, chính thức ngày 19-8-1947. Trước khi nghỉ hưu, ông là Phó Giám đốc, Trưởng Ban biên tập phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình TP Hải Phòng.

Từ năm 1946 đến 1965, ông Lê Tuấn Hải giữ các vị trí: Trinh sát viên, Đội viên Công an xung phong thuộc Ty Công an tỉnh Hải Dương; cán bộ Văn phòng tỉnh ủy, Ủy viên Ban Biên tập báo Khói Lửa và báo Tiếng Gọi tỉnh Hải Dương; phụ trách công tác học sinh vận tại Quận ủy quận 5, TP Hà Nội; cán bộ Văn phòng Thành ủy Hải Phòng, thư ký Bí thư Thành ủy Hải Phòng...

Trong thời gian này, ông có lần bị địch bắt giam và sau đó trả tự do.

Từ 1966 đến 1989, ông công tác tại Đài Phát thanh và Truyền hình TP Hải Phòng và lần lượt giữ các chức: Ủy viên Ban Biên tập, Phó Ban Biên tập, Trưởng ban Biên tập, Phó Giám đốc.

Từ 1990 đến 1991, ông nghỉ hưu và tiếp tục tham gia Hội Nhà báo TP Hải Phòng, giữ chức Chủ tịch Hội.

Từ năm 1992 đến nay, ông nghỉ hưu, chuyển sinh hoạt tại Đảng bộ phường Đức Nhuận, TP.HCM.

Ông Lê Tuấn Hải vinh dự được Đảng, Nhà nước khen thưởng Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huy chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam và nhiều bằng khen, giấy khen cao quý khác.