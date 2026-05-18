Thanh tra cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp ở Khánh Hòa 18/05/2026 15:35

(PLO)- Thanh tra chính phủ thanh tra cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp ở Khánh Hòa và dự án khu du lịch, giải trí Sông Lô.

Ngày 18-5, đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ do ông Vũ Xuân Thành, Phó cục trưởng Cục Thanh tra-giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực miền Trung (Cục II) Thanh tra Chính phủ làm trưởng đoàn, làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa về thanh tra cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp và dự án khu du lịch và giải trí Sông Lô.

Ông Vũ Xuân Thành, Phó cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực miền Trung (đứng) tại cuộc làm việc. Ảnh: MH

Theo quyết định thanh tra, đoàn thanh tra sẽ thanh tra cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, thời kỳ thanh tra từ ngày 1-3-2025 đến 30-4-2026. Trường hợp cần thiết có thể xem xét các nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ này. Thời hạn thanh tra 30 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra, ngày 8-5.

Theo đại diện đoàn thanh tra, mục tiêu của cuộc thanh tra là đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp; xác định những khó khăn, vướng mắc để kiến nghị giải pháp xử lý, khai thác hiệu quả quỹ tài sản công, tránh thất thoát, lãng phí. Trường hợp phát hiện sai phạm sẽ được làm rõ để xử lý theo quy định.

Đối với dự án khu du lịch- giải trí Sông Lô tại phường Nam Nha Trang do Công ty CP Hoàn Cầu Nha Trang làm chủ đầu tư, thời kỳ thanh tra tính từ khi triển khai dự án đến ngày 31-3-2026. Thời hạn thanh tra 60 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố quyết định.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: MH

Tại dự án này, đoàn thanh tra sẽ tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến chấp thuận chủ trương đầu tư; lập và điều chỉnh quy hoạch; giao đất, cho thuê đất, cho thuê mặt nước biển; xác định giá đất; thực hiện nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư; tiến độ triển khai dự án; cũng như việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan…

Thanh tra Chính phủ sẽ đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình dự án được giao cho doanh nghiệp.

Đồng thời, làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án. Nếu phát hiện sai phạm, đoàn thanh tra sẽ kiến nghị xử lý và làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.

Đại diện đoàn thanh tra đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, cử cán bộ nắm chắc nội dung công việc để cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác thanh tra.

Một góc dự án khu du lịch và giải trí Sông Lô. Ảnh: XUÂN HOÁT

Đối với Công ty CP Hoàn Cầu Nha Trang, đoàn thanh tra yêu cầu doanh nghiệp chấp hành nghiêm quyết định thanh tra, bố trí nhân sự làm việc và cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin cung cấp.