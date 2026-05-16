Khởi tố ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch PC1 16/05/2026 22:12

(PLO)- Ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị PC1 bị khởi tố để điều tra về vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản.

Ngày 16-5, Công ty CP Tập đoàn PC1 (mã chứng khoán PC1) có văn bản công bố thông tin bất thường gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM liên quan việc nhiều lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố, tạm giam.

Ông Trịnh Văn Tuấn.

Theo nội dung công bố, PC1 nhận được Công văn số 1606 ngày 15-5 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc cung cấp thông tin phục vụ điều tra các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra tại doanh nghiệp. Công ty đồng thời tiếp nhận các thông báo gửi tới gia đình các cá nhân liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam để điều tra đối với 7 cá nhân thuộc PC1.

Trong đó, ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) PC1 bị điều tra về “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản”.

Ông Vũ Anh Dương, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc PC1; ông Nguyễn Minh Đệ, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc PC1, đồng thời là Tổng giám đốc Công ty TNHH Cột thép Đông Anh và bà Trần Thị Minh Việt, Kế toán trưởng công ty cũng bị điều tra với các hành vi tương tự.

Ông Võ Hồng Quang, Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc; ông Đặng Quốc Trường, Phó Tổng giám đốc, hiện bị áp dụng biện pháp tạm giam.

Ông Trịnh Ngọc Anh, Phó Tổng giám đốc PC1, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khoáng sản Tấn Phát, bị điều tra về vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo PC1, hiện có 4 thành viên HĐQT bị tạm giam, khiến số lượng thành viên HĐQT còn lại chỉ còn 1 người, không đủ số lượng tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp để tổ chức họp HĐQT.

Ban kiểm soát PC1 đã quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 nhằm bầu bổ sung thành viên HĐQT và giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền cổ đông. Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự đại hội là 5-6, thời gian tổ chức dự kiến trong tháng 7-2026 tại trụ sở công ty ở Hà Nội.

PC1 cũng cho biết chưa thể công bố báo cáo tài chính quý I/2026 đúng thời hạn do các nhân sự liên quan đến việc phê duyệt báo cáo hiện đang phối hợp làm việc với cơ quan điều tra và đã bị khởi tố, tạm giam. Doanh nghiệp cho biết sẽ công bố thông tin ngay sau khi hoàn tất báo cáo tài chính.

Trước đó, cổ phiếu PC1 từng giảm mạnh nhiều phiên liên tiếp. Theo báo cáo thường niên 2025, PC1 hoạt động trong các lĩnh vực xây lắp điện, năng lượng, sản xuất công nghiệp, khai khoáng và bất động sản.