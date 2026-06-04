TP.HCM kiên quyết giải ngân đầu tư công đạt 100% năm 2026, không có chuyện hơn 90% 04/06/2026 19:03

(PLO)- "Không đổ thừa, không được thiếu quyết liệt và không thể không có sản phẩm" là nguyên tắc "3 không" được Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh nhằm thúc đẩy giải ngân đầu tư công, kiên quyết hoàn thành chỉ tiêu 100% trong năm nay.

Chiều 4-6, UBND TP.HCM tổ chức phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, năm tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 6-2026 và giao ban đầu tư công với các xã, phường, đặc khu.

Chủ trì hội nghị là ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM cùng thường trực UBND TP.HCM.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã trao bằng khen biểu dương 10 tập thể xuất sắc nhất trong công tác giải ngân đầu tư công của tháng 5 và năm tháng đầu năm 2026.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Phê bình đơn vị giải ngân thấp

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhìn nhận bối cảnh kinh tế - xã hội TP năm tháng đầu năm rất khó khăn, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, khó khăn này chồng lên khó khăn khác.

Tuy nhiên, kinh tế vĩ mô của TP có nhiều khởi sắc, tạo cho TP niềm tin để tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.

Điểm qua một số chỉ tiêu nổi bật, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng 11%; thương mại, dịch vụ, tiêu dùng tăng cao, đạt 12,8%; du lịch tăng 78,9%; thu ngân sách mặc dù chưa đạt 50% nhưng cũng là một tỉ lệ khá cao.

Đặc biệt, môi trường đầu tư ngày càng hấp dẫn hơn, tỉ lệ doanh nghiệp thành lập mới ngày càng tăng so với tỉ lệ doanh nghiệp giải thể, việc thu hút FDI của TP tiếp tục dẫn đầu cả nước và niềm tin của các doanh nghiệp và các doanh nghiệp lớn đến với TP.HCM ngày càng tăng.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao bằng khen biểu dương 10 tập thể xuất sắc nhất trong công tác giải ngân đầu tư công của tháng 5 và năm tháng đầu năm 2026. Ảnh: LÊ THOA

Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhìn nhận đầu tư công có tiến triển so với cùng kỳ trước nhưng vẫn chưa đạt như kỳ vọng, chưa đáp ứng yêu cầu tăng trưởng như kế hoạch. TP chỉ đạt giải ngân 17,7% trong khi cả nước đạt 21,6%.

“Năm 2025, TP cao hơn cả nước nhưng năm nay lại thấp hơn. Đây là điều rất đáng suy nghĩ” – ông nói, đồng thời cho biết tháng 6 phải giải ngân 40% thì mới đảm bảo được kế hoạch và đóng góp cho tăng trưởng hai con số. Ông cho rằng đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng nếu không quyết liệt.

Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được, có khoảng 40 đơn vị đạt tỉ lệ giải ngân trên mức bình quân chung của TP. Ông nghiêm túc phê bình những đơn vị có tỉ lệ giải ngân thấp hơn bình quân chung, đặc biệt là những đơn vị có tỉ lệ giải ngân dưới 5%. Ông đề nghị Sở Nội vụ công bố danh sách này hàng tháng, hàng quý trên tinh thần cầu thị, đơn vị nào làm tốt sẽ được khen thưởng.

Đánh giá về nguyên nhân, ông Nguyễn Văn Được nhìn nhận do việc thành lập các đơn vị sự nghiệp theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp có nhiều khó khăn làm ảnh hưởng tiến độ. Cạnh đó, các đơn vị phản ánh dự án trải qua nhiều địa phương, chưa có sự phối hợp tốt. Dù vậy, lãnh đạo TP hoan nghênh các địa phương có sự chủ động, sáng tạo.

Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết còn rất nhiều việc phải làm. Trong đó, giải ngân mặt bằng tối thiểu phải được 40%, công nghiệp phải tăng 12%, xây dựng khoảng 14%, dịch vụ bán lẻ khoảng 14%, lưu trú ăn uống khoảng 15%, lữ hành khoảng 12% và tín dụng phải tăng 17%. Đặc biệt, vốn đầu tư toàn xã hội phải đạt 472.000 tỉ đồng và chuẩn bị khởi công nhiều dự án vào tháng 7 và tháng 9.

“Chỉ cần giải ngân 10% đến 20% của con số này thôi là chúng ta thừa sức” – ông nói và đề nghị đối với các công trình đã khởi công rồi, sở, ngành và các địa phương phải tăng tốc hỗ trợ nhà đầu tư để họ giải ngân.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Thực hiện nguyên tắc “6 rõ” và “3 không”

Để giải ngân đúng kế hoạch, tăng trưởng hai con số theo kế hoạch, người đứng đầu UBND TP.HCM đề nghị hành động quyết liệt hơn nữa, thực hiện nguyên tắc “6 rõ” và “3 không”. Trong đó, không đổ thừa cơ chế hay vướng mắc của cơ quan khác, không được không quyết liệt và không thể không có sản phẩm.

“Gắn trách nhiệm người đứng đầu, kết quả giải ngân đầu tư công là thước đo quan trọng để xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ" - Chủ tịch Nguyễn Văn Được nói và giao Sở Nội vụ gắn KPI theo kế hoạch, thưởng phạt công tâm.

Ông cũng cho biết nếu giải ngân đầu tư công bình quân chung của TP thấp hơn cả nước thì chủ tịch và các phó chủ tịch liên quan sẽ bị đánh giá. Nếu tỉ lệ giải ngân xã, phường, sở, ngành dưới bình quân chung của TP thì phê bình các xã, phường, sở, ngành đó và đặc biệt phê bình nếu tỉ lệ dưới 5% và 0%.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh những dự án quan trọng của TP.HCM mà tỉ lệ giải ngân đang thấp (0%) thì TP sẽ “chi viện” cho địa phương. Còn dự án của xã, phường có tỉ lệ giải ngân thấp thì TP sẽ cắt vốn, chuyển sang các công trình trọng điểm của TP hoặc các địa phương khác. Ông đề nghị xã, phường phải chủ động, hai phó chủ tịch UBND TP phụ trách phải trực tiếp chỉ đạo, giải quyết các kiến nghị.

Ngoài ra, Chủ tịch Nguyễn Văn Được đề nghị tăng cường thúc đẩy các công trình trọng điểm giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh thủ tục đầu tư đối với các dự án chiến lược… “Kiên quyết thực hiện giải ngân 100% trong năm nay, không có chuyện hơn 90%” – ông nhấn mạnh.