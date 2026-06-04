Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được: Sẽ 'cắt vốn' xã, phường nào giải ngân quá thấp 04/06/2026 15:41

(PLO)- Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết trong quý II, xã, phường hoặc sở, ngành giải ngân đầu tư công chậm, tỉ lệ quá thấp thì sẽ phải nhường vốn lại cho các xã, phường khác hoặc các công trình khác của TP, ưu tiên các công trình trọng điểm.

Chiều 4-6, UBND TP.HCM tổ chức phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, năm tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 6-2026 và giao ban đầu tư công với các xã, phường, đặc khu.

Chủ trì hội nghị là ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM cùng thường trực UBND TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM cùng thường trực UBND TP.HCM chủ trì hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Phát biểu mở đầu hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhìn nhận tiến độ giải ngân đầu tư công còn chậm so với kế hoạch. Theo kế hoạch, giải ngân đầu tư công quý I phải đạt 30%, quý II đạt 60-70% nhưng hiện nay chỉ mới giải ngân đạt khoảng 17% và đây là con số thấp. Trong khi đó, mục tiêu của TP là tăng trưởng hai con số và động lực chính là đầu tư công.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được nói nếu TP giải ngân đầu tư công tốt thì sẽ đóng góp rất lớn cho tăng trưởng kinh tế với tỉ lệ đóng góp khoảng 3-4%. “Với tiến độ giải ngân đầu tư công lẹt đẹt như thế này thì tăng trưởng kinh tế sẽ bị ảnh hưởng” – ông nói.

Do đó, nội dung chính của hội nghị nhằm bàn về đầu tư công, làm sao để đẩy mạnh giải ngân vốn nhằm góp phần đạt mức tăng trưởng hai con số. Trong đó, trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu mở đầu hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết trong quý I, khi họp chuyên đề về công tác giải ngân đầu tư công, có trên 2/3 xã, phường giải ngân đầu tư công ở mức 0%. “Đây là mức báo động đỏ” – ông nói và cho biết đã chỉ đạo các ban của Sở Tài chính chuyển giao các dự án và phần kinh phí xuống cho các xã có thành lập Ban Quản lý dự án.

Trong quý II nếu đầu tư công của xã, phường nào không tiến triển, vẫn ở mức 0% hoặc tỉ lệ quá thấp thì TP sẽ "cắt vốn". Nguồn vốn này sẽ được chuyển về các công trình trọng điểm của các địa phương khác hoặc các công trình trọng điểm của TP.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhìn nhận TP.HCM đang thiếu nhiều vốn để đầu tư phát triển nhằm đạt mức tăng trưởng hai con số, phát triển nhanh và bền vững. Trong nhu cầu 3,2 triệu tỉ đồng để đầu tư phát triển TP, ngân sách mới chỉ bố trí được khoảng 1,2 triệu tỉ đồng.

Ông nhấn mạnh việc giải ngân đầu tư công đạt 100% là mệnh lệnh, phải thực hiện được. Chính vì vậy, quý II này, xã, phường hoặc sở, ngành nào giải ngân đầu tư công chậm, tỉ lệ quá thấp thì sẽ phải nhường vốn lại cho các xã, phường khác hoặc các công trình khác của TP, ưu tiên các công trình trọng điểm. “Không thể chấp nhận tình trạng nơi thì không có tiền để đầu tư, nơi thì có tiền nhưng không hấp thụ được” - Chủ tịch Nguyễn Văn Được nói.

Về việc thu ngân sách, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết TP.HCM được giao tổng thu ngân sách hơn 900.000 tỉ đồng và phải phấn đấu tăng thu đạt 1 triệu tỉ đồng. Hiện nay, ngân sách chúng ta thu được khoảng hơn 50% so với chỉ tiêu được giao và đòi hỏi phải tiếp tục phấn đấu.

Ngoài ra, TP.HCM cũng phải phấn đấu thực hiện cắt giảm 50% thủ tục hành chính. “Tôi muốn lắng nghe từ cấp xã, phường rằng sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp gắn với cải cách thủ tục hành chính, người dân đã hài lòng chưa? Hồ sơ tồn đọng thực tế ở cơ sở ra sao?” - Chủ tịch Nguyễn Văn Được đặt vấn đề và cho biết số liệu các địa phương báo cáo lên TP khá tốt nhưng cần đánh giá xem số liệu thực chất không.

Ông cho biết TP sẽ xây dựng phần mềm để không can thiệp vào các số liệu này, đảm bảo con số báo cáo là thực chất. Chủ tịch TP.HCM đề nghị phải nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, để người dân được thụ hưởng thật. Số liệu báo cáo phải thật và người dân phải vui lòng thật, hài lòng thật với công tác giải quyết thủ tục hành chính của chính quyền địa phương hai cấp.