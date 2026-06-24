Ông Bùi Xuân Cường làm Bí thư phường Sài Gòn, TP.HCM 24/06/2026 08:53

(PLO)- Ông Bùi Xuân Cường, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sáng 24-6, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Phạm Thành Trung, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về việc điều động, chỉ định ông Bùi Xuân Cường, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM và Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết chúc mừng ông Bùi Xuân Cường. Ảnh: THANH THÙY

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, chia sẻ phường Sài Gòn là phường trung tâm của TP.HCM. Ông cho rằng phường Sài Gòn là địa bàn "trọng điểm của trọng điểm", là bộ mặt của TP.HCM. Đây cũng là phường có nhiều cơ quan Trung ương, địa phương quan trọng, các tập đoàn kinh tế... trú đóng.

Chủ tịch UBND TP.HCM mong bản thân ông Bùi Xuân Cường và tập thể phường Sài Gòn cùng đoàn kết, tiếp tục phát huy kinh nghiệm, bản lĩnh để đưa phường phát triển thành trung tâm hiện đại, xứng đáng với phường trung tâm, bộ mặt của TP.

Người đứng đầu chính quyền TP cũng mong ông Bùi Xuân Cường tiếp tục phát huy, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng phường Sài Gòn thành phường kiểu mẫu.

Nhận nhiệm vụ, ông Bùi Xuân Cường gửi lời cảm ơn đến Thường trực Thành ủy, UBND TP.HCM đã luôn quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ hỗ trợ ông trong các vị trí công tác trước đây.

Tân Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn cam kết cùng Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và nhân dân, doanh nghiệp phấn đấu, hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ phường đề ra, tiếp tục giữ vững vị thế, tiềm năng của phường trọng điểm mà TP.HCM đã giao.