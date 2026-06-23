5 bị cáo nhóm tà đạo “Thiên triều Nam Quốc” giam giữ, tra tấn nạn nhân lãnh án 23/06/2026 08:58

(PLO)- Các bị cáo đã giam giữ nạn nhân trong nhà suốt thời gian dài và dùng hung khí hành hạ, tra tấn để trừ tà ma.

Chiều 22-6, TAND khu vực 10 - Lâm Đồng đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án liên quan tà đạo “Thiên triều Nam Quốc”, bắt giữ người trái pháp luật, tra tấn để trừ tà xảy ra tại thành phố Phan Thiết (cũ) mà PLO đã có nhiều loạt bài phản ảnh.

Các bị cáo tại phiên tòa.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tự Tín (chồng của nạn nhân) cùng Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Hoài Diễm (đều là chị chồng của nạn nhân) mỗi bị cáo 3 năm 6 tháng tù về tội bắt giữ người trái pháp luật. Cả ba bị cáo đều được xác định vai trò chủ mưu, cầm đầu, phạm tội có tổ chức.

Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thị Hoài Diễm.

Đối với hai bị cáo Trần Hữu Tình và Nguyễn Hồng Tâm, HĐXX xác định là đồng phạm, có vai trò thực hành và giúp sức. Tuy nhiên hai bị cáo này có trình độ hạn chế, thành khẩn khai báo, tự nguyện bồi thường thiệt hại, được bị hại xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, cả hai còn tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, góp phần làm rõ hành vi phạm tội của ba bị cáo chủ mưu.

Do đó, HĐXX tuyên phạt Trần Hữu Tình 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 3 năm; Nguyễn Hồng Tâm 1 năm 3 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 2 năm 6 tháng.

Cơ quan điều tra khám xét một căn biệt thự của gia đình các bị cáo.

Như PLO đã đưa, từ tháng 12-2023 đến tháng 4-2024, chị TTBD (33 tuổi) vợ của Nguyễn Tự Tín, bị chồng và các chị chồng cho rằng bị tà ma nhập.

Nhóm bị cáo đã khóa cổng, giam giữ chị D trong nhà suốt thời gian dài và dùng hung khí hành hạ, tra tấn nạn nhân để trừ tà ma.

Ngày 18-4-2024, lợi dụng sơ hở của những người canh giữ, chị D trốn thoát và đến cơ quan công an trình báo.

Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận trước đây đã khởi tố, bắt giam những người liên quan, giải cứu an toàn các con của nạn nhân.

Nhiều vật dụng để cúng bái, trừ tà được thu giữ qua khám xét.

Theo cáo trạng, đối với tố cáo của nạn nhân bị chồng và 3 chị chồng hành hạ, đánh đập gây thương tích, qua giám định có tỷ lệ thương tật 20%; cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án và tách vụ án cố ý gây thương tích để xác minh, xử lý.

Đối với các đồ vật, tài liệu thu giữ trong quá trình khám xét tại 2 căn nhà của các bị cáo liên quan đến hoạt động tôn giáo của gia đình các bị cáo, Cơ quan CSĐT tiếp tục tạm giữ để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý.

HĐXX cũng yêu cầu cơ quan VKSND điều tra vai trò đồng phạm của bà N, người tự xưng là đức vua “Thiên triều Nam Quốc” và NTMK để xử lý bổ sung, nếu các hành vi cấu thành tội phạm.