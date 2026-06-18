Cần Thơ: Tòa trả hồ sơ vụ Ky Joshua Dung – Huu bị cáo buộc lừa đảo 12,3 tỉ đồng 18/06/2026 19:26

(PLO)- Bị cáo Ky Joshua Dung – Huu (tên thường gọi là Kỳ) là Việt kiều Mỹ cùng người cháu vợ bị VKSND TP Cần Thơ cáo buộc lừa đảo của nhiều người số tiền 12,3 tỉ đồng.

Chiều 18-6, sau hai ngày xét xử sơ thẩm, TAND TP Cần Thơ đã tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ hai bị cáo Ky Joshua Dung – Huu (tên thường gọi là Kỳ, Việt kiều Mỹ) và Châu Ngọc Bích bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Kỳ và Bích tại tòa ngày 18-6. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, HĐXX đánh giá do thiếu những chứng cứ dùng để chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo Ky Joshua Dung-Huu và chứng cứ chứng minh vai trò đồng phạm của bị cáo Bích nhưng không thể bổ sung tại phiên toà nên trả hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sung đối với cả ba cáo buộc liên quan số tiền lừa đảo 12,3 tỉ.

Trong đó, liên quan số tiền 9,45 tỉ, tòa đề nghị thu thập tài liệu chứng minh bị cáo Kỳ có hành vi gian dối để chiếm đoạt số tiền đã nhận.

Cụ thể, cần xác minh luật sư bên Indonesia, để làm rõ thông tin bị cáo khai có trả tiền thuê luật sư thay cho ông A (đổi từ 9,45 tỉ đồng sang tiền USD); xác minh tài khoản cá nhân của bị cáo bên Indonesia do bị cáo cung cấp tại phiên toà, chứng minh tài khoản này có chuyển tiền cho luật sư bên Indonesia; chứng minh bị cáo Kỳ đã sử dụng tiền nhận của gia đình ông A như thế nào, có bao nhiêu tiền chuyển qua bên Indonesia, bao nhiêu tiền chi cá nhân, chứng từ…

Đối với số tiền 9,45 tỉ đồng chuyển vào tài khoản của bị cáo Bích, tòa yêu cầu cần chứng minh thuộc sở hữu của ai trước khi chuyển vào tài khoản của bị cáo Bích theo yêu cầu của bị cáo Kỳ...

Trước đó, tại phiên tòa bị cáo Kỳ không nhận tội. Luật sư bào chữa cho bị cáo này đề nghị tuyên bị cáo không phạm tội vì cho rằng các giao dịch của bị cáo với bị hại là quan hệ dân sự, không có yếu tố lừa đảo.

Trong phần luận tội, đại diện VKS đã đề nghị phạt bị cáo Kỳ từ 17-18 năm tù, Bích từ 12-13 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; buộc bị cáo Kỳ và Bích liên đới bồi thường 12,3 tỉ cho các bị hại.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 10-2020, bà ĐTH và bà LTT ở phường Vũng Tàu, TP.HCM có 9 chiếc tàu cá bị cảnh sát biển Indonesia bắt giữ khi đánh bắt thủy hải sản tại vùng biển Việt Nam tiếp giáp với Indonesia.

Sau khi biết sự việc trên, ông HHA và bà LTT gặp nhau trao đổi việc tìm cách đưa tàu cá về Việt Nam. Thông qua bạn bè, ông A biết năm 2018, tàu cá của gia đình bà ĐTH cũng bị phía Indonesia bắt giữ. Sau đó, nhờ mối quan hệ ngoài xã hội, bà H đưa được tàu và thủy thủ về Việt Nam. Bà H đưa ông A đến gặp Ky Joshua Dung – Huu (tên thường gọi là Kỳ), quốc tịch Mỹ, có vợ người Việt Nam, đang sinh sống tại TP.HCM.

Khi gặp nhau, bà H và ông A nhờ Kỳ tìm cách giúp đỡ nhận lại 9 tàu cá nêu trên. Kỳ thể hiện mình có nhiều mối quan hệ, quen biết quan chức Indonesia có thể giúp đỡ lấy lại số tàu cá. Kỳ gọi video cho một người mặc đồ hải quân qua ứng dụng Whatapp, nói chuyện bằng tiếng Anh để cho bà H và ông A nhìn thấy người mà Kỳ đang nói chuyện, nhằm tạo lòng tin.

Kỳ cam kết trong một tháng sẽ lấy lại được tàu về Việt Nam. Chi phí là 1 tỉ đồng/chiếc tàu. Trước lời hứa hẹn, cam kết và sự am hiểu về thủ tục pháp lý để nhận lại tàu, ông A tin tưởng đồng ý nhờ Kỳ giúp đỡ. Bà H đưa 3 tỉ, bà T đưa 4 tỉ cho ông A. Sau đó, ông A có 6 lần chuyển tiền cho Bích (bị cáo giúp sức cho Kỳ, là cháu vợ Kỳ) số tiền 9,45 tỉ. Sau đó, theo đề nghị của ông A, Bích chuyển lại cho ông này 420 triệu.

Nhận được tiền, Kỳ không sử dụng giúp lấy tàu cá mà chỉ đạo Bích chi hết vào mục đích cá nhân như trả tiền thuê nhà, mua ô tô, chi cho hoạt động và góp vốn vào công ty khác…

Ông A đợi mãi không lấy được tàu thì liên hệ với Kỳ, ban đầu Kỳ còn hứa hẹn, sau đó thì né tránh rồi cắt liên lạc.

Cũng theo cáo trạng, năm 2018, Kỳ còn hứa hẹn cho công ty của ông ĐXH vay 3 triệu USD để kinh doanh nhưng lấy lý do tiền trong tài khoản của vợ gửi ngân hàng ở Singapore, nếu rút ra phải chịu phạt khoảng 1 tỉ đồng. Kỳ yêu cầu phía công ty ông ĐXH phải chịu khoản phạt này thì Kỳ sẽ rút 3 triệu USD cho ông vay. Đồng ý việc này nên ông ĐXH đã chuyển 900 triệu đồng vào tài khoản của vợ Kỳ. Tuy nhiên, sau đó Kỳ không chuyển 3 triệu USD cho ông ĐXH như cam kết.

Ngoài ra, khoảng tháng 5-2020, Kỳ gặp bà TTTH rủ hùn tiền thuê tàu chở dầu từ Singapore về Việt Nam (do dịch COVID-19 nên gặp khó khăn) rồi chia lợi nhuận. Tin tưởng nên bà TTTH đã chuyển 700 triệu vào tài khoản của một công ty cho mượn số tài khoản. Sau đó, Kỳ đã nhờ người chuyển số tiền này cho công ty ở singapore.

Tiếp đó, Kỳ lại nói với bà TTTH là có chuyến tàu chở dầu từ Singapore về sắp cập cảng Vân Phong – Nha Trang, cần tiền thuê kho, bồn chứa, nên hỏi bà này vay 1,25 tỉ, chia lợi nhuận. Sau đó, bà H đã chuyển 1,25 tỉ… Đến khi bà H yêu cầu Kỳ chia lợi nhuận, trả tiền vay thì Kỳ đưa ra nhiều lý do trì hoãn rồi cắt liên lạc.

Tổng cộng, cáo trạng quy kết các bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt 12,3 tỉ đồng của các bị hại.