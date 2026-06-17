Gây mâu thuẫn khi đi tìm bạn gái, nam thanh niên sau đó lãnh án chung thân 17/06/2026 14:21

(PLO)-Từ một mâu thuẫn khi đến tìm bạn gái tại quán ăn, hai thanh niên đã gây ra vụ án mạng khiến một người tử vong và phải trả giá bằng án tù chung thân.

Ngày 17-6, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Ngô Thanh Nhã (26 tuổi) và Lê Minh Quang (23 tuổi) mức án tù chung thân, cùng về tội giết người.

HĐXX cũng tuyên phạt Nguyễn Văn Trường (26 tuổi) bị tuyên phạt 1 năm tù về tội che giấu tội phạm. Về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên buộc các bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền hơn 300 triệu đồng.

Hồ sơ vụ án thể hiện, trưa 13-4-2025, Nhã, Quang và Trường cùng uống rượu tại một nhà trọ trên địa bàn xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh. Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, cả ba tiếp tục đến nhà trọ của Trường tại xã Đức Hòa.

Các bị cáo Nhã, Quang, Trường tại phiên tòa xét xử. Ảnh: CTV

Sau đó, Nhã điều khiển xe máy đến quán Dê Ngon 62 (xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) để tìm bạn gái. Khi đến nơi, Nhã cho rằng nhân viên quán không cho bạn gái ra gặp mình và có thái độ khó chịu. Từ đó, Nhã nảy sinh bực tức và ý định đánh người nhân viên này.

Không dừng lại ở đó, Nhã quay về nhà trọ rủ Quang đi tìm người để giải quyết mâu thuẫn. Trước khi đi, Nhã lấy một con dao đưa cho Quang cất giữ. Cả nhóm tiếp tục đi uống rượu tại nhà một người bạn và đến khoảng 21 giờ 30 phút mới quay về.

Trên đường đi ngang qua quán Dê Ngon 62, Nhã yêu cầu Trường dừng xe để vào mua lẩu. Dù Trường không đồng ý vì lo ngại xảy ra mâu thuẫn, Nhã vẫn nhảy xuống xe đi vào quán, còn Quang cũng đi theo phía sau.

Khi vào bên trong, Nhã nhìn thấy nhân viên quán nên dùng tay đánh người này. Cùng thời điểm, anh Trần Văn Trường từ khu vực quầy tính tiền chạy ra hướng về phía Nhã. Thấy vậy, Quang lập tức lấy dao mang theo người tấn công anh này.

Sau khi bị đâm, nạn nhân bỏ chạy vào phía trong quán. Sự việc được những người có mặt can ngăn nhưng hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra. Dù được đưa đi cấp cứu, anh Trần Văn Trường vẫn tử vong.

Gây án xong, Quang vứt bỏ hung khí trên đường bỏ trốn. Nguyễn Văn Trường điều khiển xe máy chở Quang và Nhã rời khỏi hiện trường, đồng thời đưa Nhã đến nhà nghỉ lưu trú thay vì trình báo cơ quan chức năng.

Đến ngày 14-4-2025, Lê Minh Quang đến cơ quan điều tra đầu thú. Một ngày sau, Ngô Thanh Nhã cũng ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, đại diện Viện KSND tỉnh Tây Ninh đề nghị xử phạt Quang mức án tù chung thân; Nhã từ 17 đến 19 năm tù về tội giết người; Nguyễn Văn Trường từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù về tội che giấu tội phạm.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tính mạng người khác, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Từ đó, tòa quyết định tuyên phạt các bị cáo mức án như đã nêu trên.