Quảng Ninh: 5 học viên đánh bạn học tử vong tại Trung tâm công tác xã hội lãnh án 17/06/2026 15:12

(PLO)- 5 học viên của Trung tâm công tác xã hội Hải Hà đã bị đưa ra xét xử khi tham gia vào việc gây thương tích, khiến 1 học viên khác tại trung tâm này tử vong.

Ngày 17-6, TAND tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 5 bị cáo trong vụ án cố ý gây thương tích, xảy ra tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà khiến 1 người tử vong.

Đây là vụ việc nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận hồi cuối tháng 12-2025 vừa qua.

5 bị cáo được đưa ra xét xử về tội cố ý gây thương tích, gồm: Nguyễn Duy Công (16 tuổi), Nguyễn Hữu Anh Đức (17 tuổi), Ngô Trần Hữu Thắng (17 tuổi), Phạm Đức Hiền (17 tuổi) và Nguyễn Trường Giang (18 tuổi).

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: DQ

Theo cáo trạng, cơ sở 2 Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà tại phường An Sinh là nơi tiếp nhận, quản lý và giáo dục các học viên có hoàn cảnh đặc biệt. Trong thời gian sinh hoạt tại đây đã xảy ra nhiều vụ việc học viên bị hành hung do không chấp hành nội quy.

Vụ việc thứ nhất xảy ra vào tối 19-12-2025, khi anh Bùi Tiến M (23 tuổi) được đưa đến trung tâm để điều trị tình trạng nghiện trò chơi điện tử và bày tỏ ý định rời đi, một số nhân viên và học viên đã tìm cách ngăn cản.

Nguyễn Duy Công, Nguyễn Trường Giang cùng một số người khác đã tham gia giữ, đánh anh M bằng tay chân và các vật dụng như gậy cao su, gậy gỗ. Anh M bị đánh nhiều lần vào vùng ngực, lưng, mông và tay. Kết quả giám định xác định nạn nhân bị tổn hại 2% sức khỏe.

Vụ việc thứ hai xảy ra từ ngày 21 đến 23-12-2025 đối với anh Phạm Hải N (sinh năm 2008), học viên mới được đưa vào trung tâm. Do mâu thuẫn trong sinh hoạt và bị cho là không chấp hành nội quy, anh N liên tiếp bị nhiều người đánh đập tại phòng ở, khu lao động và văn phòng của cơ sở.

Theo đó, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 23-12-2025, tại văn phòng cơ sở 2, Nguyễn Duy Công, Nguyễn Hữu Anh Đức, Ngô Trần Hữu Thắng, Phạm Đức Hiền cùng một số người khác đã tham gia dùng tay, chân, gậy cao su và gậy gỗ đánh nhiều lần vào vùng đầu, mặt, ngực, bụng, lưng, mông, tay và chân của anh N.

Sau khi bị hành hung, anh N được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong vào chiều cùng ngày.

HĐXX xét hỏi các bị cáo. Ảnh: DQ

Tại phiên toà, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm sức khỏe, tính mạng của người khác, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội.

Tuy nhiên, tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, các bị cáo đều là người dưới 18 tuổi, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được xem xét áp dụng chính sách xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội theo quy định của pháp luật.

Chính vì vậy, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Công 48 tháng tù; Nguyễn Hữu Anh Đức 33 tháng tù; Ngô Trần Hữu Thắng 33 tháng tù; Phạm Đức Hiền 33 tháng tù cùng về tội cố ý gây thương tích. Bị cáo Nguyễn Trường G. bị tuyên phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách theo quy định.

HĐXX cho rằng việc áp dụng hình phạt đối với các bị cáo nhằm giáo dục, giúp các bị cáo nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật, từ đó sửa chữa sai lầm, rèn luyện để trở thành công dân có ích, đồng thời góp phần phòng ngừa, răn đe chung trong xã hội.