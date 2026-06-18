Bị cáo cầm đầu đường dây mua bán thận lãnh 19 năm tù 18/06/2026 17:05

Ngày 18-6, TAND TP.HCM tuyên án các bị cáo trong đường dây mua bán thận mà báo Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh qua loạt bài điều tra "Thâm nhập đường dây mua, bán thận ở TP.HCM".

HĐXX tuyên phạt bị cáo: Bùi Tiến Lực 19 năm tù; các bị cáo Nguyễn Thanh Phong, Phan Thanh Hải, Hồ Hiếu, Mai Quang Anh và Lương Văn Nam từ 6 tháng tù đến 15 năm 6 tháng tù về một hoặc các tội mua bán bộ phận cơ thể người; làm giả con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: NGUYỄN DUY

Theo cáo trạng, năm 2018, bị can Bùi Tiến Lực quen biết Trần Thanh Hòa (đã chết ngày 14-4-2024) trong thời gian chờ bán thận. Năm 2019, thận của Lực được bán để ghép cho một người tên Sen (không rõ lai lịch); còn Hòa bị bệnh lý huyết áp cao nên không cắt, ghép được thận.

Bị cáo Lực đã bắt đầu mua, bán thận của người khác để hưởng lợi và nhờ Hòa phụ giúp tìm người có nhu cầu để mua bán thận đi xét nghiệm và thỏa thuận chia cho Hòa 20 triệu đồng/1 ca ghép thận thành công.

Hai bị cáo Lực, Hòa và bị cáo Hồ Hiếu (người được bị cáo Lực nuôi để chờ bán thận) còn trực tiếp làm giả các giấy tờ để hợp thức hóa việc bán thận.

Đến năm 2019, bị cáo Nguyễn Thanh Phong và Phan Thanh Hải được Lực nuôi ăn ở trong thời gian chờ bán thận nên quen biết Trần Thanh Hòa. Sau khi bán thận, cả hai được Hòa hướng dẫn cách thức tìm người mua, người bán thận và tham gia vào đường dây mua bán thận do Lực điều hành.

Sau đó, Lương Văn Nam tham gia hoạt động mua bán thận cùng Lực từ năm 2020. Đến năm 2022, Mai Quang Anh và Hồ Hiếu cũng tham gia vào đường dây này.

Từ tháng 11-2019 đến tháng 10-2023, bị cáo Lực, Hòa và các bị cáo còn lại đã mua, bán thận cho tổng cộng 28 trường hợp (trong đó 15 trường hợp được cắt, ghép thận, CQĐT đã thu được hồ sơ bệnh án; 13 trường hợp chưa được cắt, ghép thận không có hồ sơ bệnh án).

Các 28 trường hợp mua thận từ các bị cáo sẽ phải trả tiền từ 370 triệu đồng đến 1,1 tỉ đồng. Sau khi trừ đi các chi phí xét nghiệm, điều trị và chi phí sinh hoạt người bán thận thời gian chờ phẫu thuật, các bị cáo hưởng lợi từ 10 triệu đồng đến 500 triệu đồng.