Qua Campuchia bán thận rơi vào bẫy lừa mua bán người 28/09/2025 06:21

(PLO)- Tin lời kẻ xấu là bán thận được tiền tỉ, nhiều thanh niên nghèo, khó khăn ở Quảng Ngãi đã rơi vào bẫy lừa mua bán người ở Campuchia.

Trong năm 2025, Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng lực lượng chức năng đã giải cứu gần 10 nạn nhân bị lừa đưa sang Campuchia. Phần lớn là thanh niên nghèo, cả tin vào viễn cảnh bán thận đổi tiền tỉ.

Nhưng thay vì có tiền, họ bị bán cho các công ty lừa đảo, phải lao động khổ sai, bị đánh đập ở xứ người.

Đi bán thận bị lừa sang Campuchia

NPHTh (19 tuổi, trú phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) bỏ học sớm, sống trong cảnh thiếu thốn, chật vật nên lên mạng xã hội tìm kiếm thông tin về bán thận để lấy tiền. Song, em đã lọt vào bẫy lừa của nhóm môi giới lừa chuyển người qua Campuchia.

Công an tỉnh Quảng Ngãi làm việc các nạn nhân xuất cảnh trái phép ra nước ngoài bán thận và tham gia lừa đảo trực tuyến bị trục xuất khỏi Campuchia.

Vừa qua biên giới Campuchia, Th mới nhận ra chẳng có ai mua thận cả. Thay vào đó, em bị bán cho một công ty điều hành đường dây đánh bạc và lừa đảo trực tuyến. Từ đây, Th bị nhốt trong khu làm việc liên tục 12-14 giờ/ngày, luôn có người giám sát, thường xuyên bị đe dọa, hành hung. Muốn trở về Việt Nam, em buộc phải nộp tiền chuộc gần 200 triệu đồng.

Ông PĐT (chú ruột Th) kể: “Cháu gọi điện cầu cứu, nói nếu không có 200 triệu thì bị bán sang công ty khác. Nghe mà cả nhà rụng rời, vì biết lấy đâu ra số tiền đó”.

May mắn, sau nhiều tháng phối hợp giữa công an hai nước, Th được giải cứu.

Về đến Việt Nam, em Th kể: “Họ phát tài khoản Facebook ảo, bắt em nhắn tin tán tỉnh người nước ngoài, nhất là ở Ấn Độ để lừa đảo. Không đạt chỉ tiêu thì bị chửi, đánh”.

Không riêng Th, anh NHT (23 tuổi, xã Kon Braih, Quảng Ngãi) cũng muốn bán thận đổi tiền tỉ.

Qua Facebook, T được hứa hẹn đưa sang Thái Lan bán thận lấy tiền. Nhưng thay vì Thái Lan, anh bị đưa thẳng sang Campuchia, rồi bán cho một công ty lừa đảo trực tuyến.

"Đến lúc biết mình bị lừa thì đã muộn. Tôi vừa mất tự do, vừa suýt mất mạng”, T cay đắng nói.

Lối thoát nào trong vòng vây lừa đảo?

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, nhiều nạn nhân khác khi chưa có tiền chuộc đã tìm cách bỏ trốn. Nhưng hệ quả là bị đánh đập, ngược đãi, thậm chí bị bán lại cho các cơ sở lừa đảo khác.

Sau khi bị lừa qua Campuchia, các nạn nhân bị đưa vào làm việc tại các cơ sở tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Điểm chung là họ đều nghèo khó, ít học, dễ tin vào lời hứa “việc nhẹ lương cao”, “bán thận đổi đời”. Thực tế, những tin rao trên mạng chỉ là cái bẫy.



Đằng sau là đường dây tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động có tổ chức. Khi đã qua biên giới, nạn nhân gần như không có lối thoát, chỉ còn cách gia đình bỏ tiền chuộc hoặc chờ cơ quan chức năng giải cứu.

Thượng tá Ngô Văn Đức, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Các đối tượng đánh trúng tâm lý muốn kiếm tiền nhanh. Nhưng cái giá phải trả không chỉ là tiền bạc, mà còn là sức khỏe, thậm chí tính mạng. Người dân cần hết sức cảnh giác, tuyệt đối không tin vào những lời mời chào mua bán thận hay “việc nhẹ lương cao” trên mạng xã hội”.

Công an tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, chiêu thức dụ dỗ qua mạng ngày càng tinh vi. Tội phạm thường nhắm vào thanh niên vùng sâu, vùng xa – nơi điều kiện kinh tế khó khăn, ít cơ hội việc làm. Một khi đã sa bẫy, nạn nhân vừa mất tiền, vừa trở thành công cụ cho tội phạm mạng, lại đối diện nguy cơ bị bạo hành, cưỡng bức lao động.

“Người dân khi phát hiện các nhóm mua bán thận, việc nhẹ lương cao… cần lập tức báo cho cơ quan chức năng. Đồng thời mạnh dạn tố giác các đối tượng môi giới, tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép. Đó là cách hữu hiệu nhất để ngăn chặn những thảm cảnh đau lòng”, Thượng tá Đức khuyến cáo.