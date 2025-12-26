Triệu tập người em trai giúp chị trong vụ giả chết trục lợi bảo hiểm ở Thanh Hóa 26/12/2025 15:12

(PLO)- Nguyễn Thị Thu bí mật rời khỏi đám tang giả do mình dựng lên nhờ sự giúp đỡ của em trai tên T.

Ngày 26-12, bà Lê Thị Hải, Tổ trưởng Tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung (Thanh Hóa) cho biết, ngoài bị can Nguyễn Thị Thu (41 tuổi) và Trần Thị Thập (70 tuổi, mẹ Thu), cơ quan công an đã triệu tập ông T.

Ông T là em trai ruột của Thu, bị triệu tập nhằm làm rõ vai trò liên quan trong vụ án giả chết nhằm trục lợi bảo hiểm.

Theo lời khai của Thu, kế hoạch “tẩu thoát” khỏi đám tang giả được chuẩn bị bài bản. Trước đó, Thu cùng mẹ thuê thầy cúng phối hợp tổ chức khâm liệm bí mật, không cho người dân tham gia với lý do “phải vía”.

Trong đêm diễn ra đám tang, Thu âm thầm rời nhà, nhờ em trai chở đến nhà một thầy cúng ở xã Hoạt Giang, Thanh Hóa để tạm lánh.

Nguyễn Thị Thu tại cơ quan công an. Ảnh: ĐT

Thu ở nhà thầy cúng suốt 3 ngày chờ đám tang kết thúc. Nhận điện thoại của em trai báo tang lễ hoàn tất, Thu lập tức rời Thanh Hóa vào Đồng Nai sinh sống.

Nhờ sự giúp sức của người thân, màn kịch của Thu đã qua mặt được chính quyền và hàng xóm. Đáng chú ý, người em trai đã giữ kín bí mật này suốt 5 năm qua.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò những người liên quan để xử lý theo quy định.

Trước đó, năm 2017, Thu ly hôn rồi về sống cùng mẹ ruột là bà Thập tại Thanh Hóa. Quá trình làm ăn, Thu mua 4 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của Công ty Prudential và Công ty CP Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng.

Năm 2020, do phát hiện bị bệnh và mâu thuẫn với mẹ, Thu nảy sinh ý định giả chết để nhận tiền bảo hiểm rồi “thay tên đổi họ”.

Đầu tháng 6-2020, hai mẹ con dựng kịch bản Thu uống thuốc ngủ, giả ngã trong nhà tắm dẫn đến đột tử. Gia đình thuê thầy cúng hỗ trợ tổ chức tang lễ để qua mặt dư luận.

Nguyễn Thị Thu và mẹ ruột bà Trần Thị Thập khai nhận hành vi phạm tội. Ảnh: CATH cung cấp

Khoảng nửa đêm 7-6-2020, Thu tỉnh dậy, lặng lẽ rời nhà đến ở tạm nhà thầy cúng rồi vào Đồng Nai làm ăn. Tại quê nhà, đám tang vẫn diễn ra như thật. Sau đó, bà Thập đến UBND phường làm thủ tục khai tử cho con gái.

Bà Thập liên hệ các công ty bảo hiểm để nhận chi trả. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền trục lợi từ các hợp đồng bảo hiểm là hơn 1,28 tỉ đồng.

Do không có giấy tờ tùy thân, mọi giao dịch của Thu đều qua người trung gian. Số tiền bảo hiểm được bà Thập chuyển cho Thu để đầu tư bất động sản. Cuối năm 2025, Thu quay về địa phương xin xóa khai tử để giải quyết giấy tờ cá nhân thì sự việc bại lộ.

Đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án gian lận trong kinh doanh bảo hiểm, tạm giữ hình sự bà Trần Thị Thập và Nguyễn Thị Thu.