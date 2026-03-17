Hoàng Minh Đường 'nổ' lương y, thổi phồng công dụng bài thuốc gia truyền 17/03/2026 22:49

(PLO)- Phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường ở Thanh Hóa “nổ” danh xưng “lương y”, quảng bá “bài thuốc gia truyền”, thổi phồng sự thật nhằm trục lợi từ người tiêu dùng lên tới 227 tỉ đồng.

Tối ngày 17-3, Sở Y tế Thanh Hóa cho biết vừa có văn bản gửi Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) báo cáo quá trình cấp phép, quản lý, qua kiểm tra và xử lý vi phạm đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường trên địa bàn.

Theo đó, cơ sở này được cấp giấy phép hoạt động lần đầu ngày 15-10-2012, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật là bà Hoàng Thị Nhung. Phòng chẩn trị được phép thực hiện các kỹ thuật khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền; sử dụng thuốc đã được cấp phép; bào chế thuốc và cân thuốc thang theo quy định.

Đến ngày 21-1-2025, Sở Y tế Thanh Hóa cấp điều chỉnh giấy phép hoạt động do thay đổi tên thành Phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường thuộc Công ty TNHH Hoàng Minh Đường, địa chỉ tại phố 1 Lâm Xa, thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước (nay là xã Bá Thước).

Sở Y tế Thanh Hóa khẳng định, không cấp giấy chứng nhận lương y cho ông Hoàng Văn Toàn (thứ 3 từ phải qua), nhưng vẫn quảng cáo "gia tộc lương y". Ảnh: ĐT

Qua theo dõi, Sở Y tế phát hiện một số dấu hiệu bất thường trong hoạt động quảng cáo và kinh doanh các sản phẩm thảo dược mang thương hiệu “Hoàng Minh Đường”.

Từ đầu năm 2025, cơ quan này đã phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Thanh Hóa) để rà soát, xác minh.

Ngày 24-8-2025, đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra đột xuất và phát hiện nhiều vi phạm. Cụ thể, cơ sở không báo cáo khi thay đổi người hành nghề; niêm yết chưa đầy đủ giá dịch vụ; quảng cáo thuốc khi chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành; quảng cáo không đúng nội dung được phê duyệt.

Ngoài ra, cơ sở còn thực hiện tư vấn, khám chữa bệnh và bán sản phẩm qua mạng xã hội khi chưa công bố hoạt động khám chữa bệnh từ xa; sử dụng sản phẩm “thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường” khi chưa được công nhận là bài thuốc gia truyền.

Căn cứ kết quả kiểm tra, Sở Y tế Thanh Hóa đã xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở với tổng số tiền 82 triệu đồng.

Sở Y tế Thanh Hóa khẳng định, không cấp giấy chứng nhận lương y cho ông Hoàng Văn Toàn, đồng thời không cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền cho sản phẩm nêu trên. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, một số nội dung quảng cáo của cơ sở vẫn sử dụng danh xưng “lương y” và quảng bá “bài thuốc gia truyền”, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Ông Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa cho rằng, vụ việc cho thấy thủ đoạn quảng cáo sai sự thật trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe ngày càng tinh vi, nhất là trên môi trường mạng nhằm thổi phồng công dụng để trục lợi.

Sở Y tế Thanh Hóa khẳng định, trong thời gian tới tiếp tục tăng cường kiểm tra, phối hợp các lực lượng chức năng xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời cảnh báo người dân cảnh giác với các quảng cáo khám chữa bệnh, sản phẩm chăm sóc sức khỏe không đúng sự thật trên mạng xã hội.

Hoàng Văn Toàn cầm đầu đường dây lừa đảo thu lời bất chính khoảng 227 tỉ đồng bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ. Ảnh: ĐT

Trước đó PLO đưa tin, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với công an các địa phương khám xét khẩn cấp 2 địa điểm của Công ty TNHH Hoàng Minh Đường do Hoàng Văn Toàn (40 tuổi) trú tại xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa làm giám đốc.

Tiến hành khám xét tại khu vực sản xuất thuốc ở phố 1, xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa và phòng khám số 31 - 33 Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, TP. Hà Nội, công an đã thu giữ nhiều máy móc, nguyên liệu sử dụng vào việc chế biến, sản xuất thuốc liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả trích xuất từ phần mềm theo dõi bán hàng online của các đối tượng cho thấy từ năm 2023 đến năm 2025, các đối tượng này đã thực hiện thành công gần 87.000 đơn hàng, thu lợi bất chính khoảng hơn 227 tỉ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Toàn, Lê Đình Tiến và 10 đối tượng khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời, tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định.