Vượn có tên trong Sách đỏ xuất hiện trong rẫy cà phê ở Đồng Nai 02/06/2026 12:45

(PLO)- Một con vượn đen má trắng quý hiếm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới được người dân phát hiện trong khu vực rẫy cà phê.

Ngày 2-6, Công an xã Bom Bo (thành phố Đồng Nai) phối hợp cơ quan chức năng địa phương bàn giao con vượn đen má trắng cho đơn vị cứu hộ. Con vật này thuộc loài động vật rừng quý hiếm, cần được chăm sóc, bảo tồn và tái thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, ngày 30-5, Công an xã Bom Bo nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một con vượn trong rẫy cà phê thuộc thôn 9 Bom Bo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an xã phối hợp lực lượng UBND xã và Đội Kiểm lâm cơ động khu vực Bù Đăng để phối hợp xử lý.

Con vượn đen má trắng tại vườn cà phê của người dân tại xã Bom Bo. Ảnh: CA

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định đây là vượn đen má trắng (tên khoa học Nomascus leucogenys), nặng khoảng 6kg đang trong tình trạng sức khỏe yếu.

Vượn đen má trắng là loài động vật được xếp vào nhóm cực kỳ quý hiếm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới, được ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng đã bắt giữ và bàn giao con vượn này cho Trung tâm Tuyên truyền, Du lịch và Cứu hộ, Bảo tồn thuộc Ban Quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập để tiếp tục chăm sóc, phục hồi sức khỏe và thả về môi trường tự nhiên.