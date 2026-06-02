Nam thanh niên cướp tài sản ở nơi mình từng là nhân viên 02/06/2026 12:48

(PLO)- Trần Đức Huy từng là nhân viên của siêu thị mini ở phường Nha Trang nên nắm rõ thời gian cũng như bao nhiêu nhân viên trông coi siêu thị.

Ngày 2-6, Công an phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Đức Huy (26 tuổi, ngụ phường Bắc Nha Trang) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Thông tin ban đầu, sáng 1-6, Công an phường Nha Trang nhận tin báo xảy ra vụ cướp tài sản tại mộtsiêu thị mini trên đường Trần Quang Khải.

Trần Đức Huy bị bắt sau khi cướp tài sản của nơi mình từng làm việc. Ảnh: XH

Sau khi vào cuộc truy xét, đến khoảng 11 giờ 45 ngày 1-6, tổ công tác của Công an phường Nha Trang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an phường Bắc Nha Trang bắt giữ Trần Đức Huy khi đang lẩn trốn ở thôn Lương Sơn 3, phường Bắc Nha Trang.

Tại cơ quan công an, Trần Đức Huy khai do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định tìm cửa hàng tiện lợi để cướp tài sản.

Theo lời khai của Huy, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 31-5, Huy mặc áo khoác, trùm kín mặt, mang theo một con dao rồi đón xe grab đi từ phường Bắc Nha Trang đến một siêu thị tiện lợi trên đường Trần Quang Khải.

Tại đây, Huy giả vờ làm khách mua hàng, sau đó dùng dao khống chế yêu cầu nhân viên mở két lấy tiền rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Theo cảnh sát, Huy từng là nhân viên làm việc tại siêu thị mà nghi phạm vừa cướp. Do vậy, đã nắm từ thời điểm 0 giờ đến sáng hôm sau có bao nhiêu nhân viên trông coi siêu thị.