Hải quan phát hiện, tiêu hủy 325.000 bao thuốc lá giả 02/06/2026 11:19

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của tình trạng vi phạm sở hữu trí tuệ, vận chuyển hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng hải quan đã tăng cường các biện pháp kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Theo Cục Hải quan (Bộ Tài chính), nhận diện tình hình vi phạm với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và quá cảnh hàng hóa để thực hiện hành vi vi phạm, Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm soát hải quan trên địa bàn được giao.

Theo đó, ngày 15-10-2025, tại khu vực kiểm tra hàng hóa xuất khẩu thuộc Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 2 (Đội 2), Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tiến hành kiểm tra lô hàng có dấu hiệu nghi vấn.

Kết quả kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 325.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu ESSE Change 4mg (tương đương 650 thùng), hàng mới 100%, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đã được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, lãnh đạo Cục Hải quan và lãnh đạo Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, xác minh nhằm làm rõ nguồn gốc, tính hợp pháp của lô hàng cũng như các hành vi vi phạm có liên quan.

Sau quá trình xác minh, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 2 đã phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo lập biên bản vi phạm hành chính và bàn giao hồ sơ vụ việc cho UBND tỉnh Quảng Trị xử lý theo thẩm quyền.

Đến ngày 8-5, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức vi phạm với số tiền 430 triệu đồng. Đồng thời, cơ quan chức năng áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tiêu hủy toàn bộ số thuốc lá giả mạo nhãn hiệu theo quy định.