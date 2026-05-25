Phát hiện lượng lớn giày, dép giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng 25/05/2026 20:25

(PLO)- Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng ngàn đôi giày, dép, vớ giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ tại Việt Nam, tổng trị giá hàng hóa là hơn 2,8 tỉ đồng.

Thông tin từ Chi Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM cho biết, đơn vị đang thực hiện cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc.

Đồng thời, thực hiện kế hoạch số 1238 của Chi cục QLTT TP.HCM về cao điểm, giám sát, kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Ngày 13, 14-5 vừa qua, Đội QLTT số 3 phối hợp Đội 6 Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP.HCM kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh tại phường Long Trường.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một số lượng đặc biệt lớn gồm hàng ngàn đôi giày, dép, vớ giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ tại Việt Nam như Nike, Adidas, Converse...

Toàn bộ hàng hóa nêu trên chưa qua sử dụng, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam.

Số hàng hóa này không có hóa đơn chứng từ. Các nhãn hiệu và biểu tượng hàng hóa được gắn hoặc in trực tiếp trên sản phẩm, không thể bóc tách hoặc tháo rời. Tổng trị giá hàng hóa là hơn 2,8 tỉ đồng.

Tại thời điểm kiểm tra có sự chứng kiến của các công ty đại diện chủ sở hữu nhãn hiệu Adidas, Nike và Converse.

Sau khi trực tiếp xem xét hàng hóa nêu trên, đại diện chủ sở hữu xác định toàn bộ số hàng này là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Lực lượng chức năng đã niêm phong tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm. Ảnh: Chi cục QLTT TP.HCM.

Chủ hàng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu hành vi phạm tội và đối phó với cơ quan chức năng. Đối tượng khai nhận hàng hóa được tìm mua trôi nổi, không rõ nguồn gốc trên mạng.

Sau đó, người này sử dụng tài khoản các mạng xã hội và gian hàng trên sàn thương mại điện tử để chạy quảng cáo, tiếp cận khách hàng.

Khách hàng sẽ chốt đơn và được giao hàng thông qua shipper, không giao dịch trực tiếp với chủ hàng.

Chủ hàng khai nhận đã kinh doanh gần ba năm, từ tháng 6-2023 đến ngày 30-4-2026. Bằng phương thức tinh vi trên các nền tảng số, đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền hơn 3,5 tỉ đồng.

Lực lượng chức năng đã niêm phong và tạm giữ toàn bộ số hàng trên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Hàng hóa có dấu hiệu vi phạm các nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam gồm quần áo, giày dép. Ảnh: Chi cục QLTT TP.HCM

Cũng trong tuần qua, Đội QLTT số 3 phối hợp cùng Đội 6 - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM kiểm tra hộ kinh doanh trên địa bàn phường Chợ Lớn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại đây đang kinh doanh số lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam như Gucci, Louis Vuitton, Burberry, Dior, Hermes, Rolex…

Các mặt hàng vi phạm gồm quần áo, giày dép, túi xách, đồng hồ các loại. Chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa này.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 1.913 sản phẩm. Hiện hồ sơ vụ việc đã được chuyển qua cơ quan điều tra để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan chức năng, chủ hàng khai nhận đã tổ chức nhập hàng giả mạo nhãn hiệu thông qua các đầu mối trên mạng xã hội để bán trực tiếp tại cửa hàng, đồng thời bán trực tuyến thông qua Facebook, Zalo, TikTok.

Kết quả trích xuất dữ liệu điện tử, sao kê tài khoản ngân hàng và tài liệu kế toán thể hiện từ đầu năm 2024 đến nay, các đối tượng đã thu lợi hơn 4,5 tỉ đồng.

Chủ cửa hàng khai nhận biết rõ hàng hóa là hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Để đối phó với cơ quan chức năng, hộ kinh doanh này đã sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm che giấu hành vi.

Đơn cử như cửa hàng thường xuyên đóng cửa, việc giao nhận hàng hóa được thực hiện thông qua shipper chứ không giao dịch trực tiếp với khách mua.