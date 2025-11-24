​Phát hiện kho chứa hơn 5.000 mũ bảo hiểm '3 không' ở TP.HCM 24/11/2025 09:12

​(PLO)- Đội Quản lý thị trường số 11 vừa phát hiện kho hàng chứa hơn 5.000 mũ bảo hiểm không hóa đơn, chứng từ tại TP.HCM.

Thông tin từ Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM cho biết qua công tác quản lý địa bàn, Đội QLTT số 11 đã phát hiện một kho hàng tại phường Bình Tân có dấu hiệu chứa trữ mũ bảo hiểm không tem hợp quy CR.

​Tiến hành kiểm tra ngày 18-11, lực lượng chức năng phát hiện tại đây đang chứa trữ và kinh doanh 5.016 mũ bảo hiểm xe máy.

​Toàn bộ số hàng hóa này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp. Sản phẩm không nhãn hiệu, không thể hiện xuất xứ, không dán tem hợp quy CR và không có tài liệu công bố chất lượng đính kèm.

Hơn 5.000 mũ bảo hiểm không có hóa đơn chứng từ. Ảnh: Chi cục QLTT TP.HCM

Cụ thể, số lượng hàng hóa bao gồm 3.702 chiếc mũ bảo hiểm loại che nửa đầu có lưỡi trai và 1.314 chiếc loại không có lưỡi trai. Tổng trị giá hàng hóa theo giá niêm yết hơn 250 triệu đồng.

​Đội QLTT số 11 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm nêu trên.

​Hiện đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để đề xuất xử lý các hành vi vi phạm hành chính, đồng thời đề xuất biện pháp xử lý tang vật theo quy định pháp luật.