Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng có 282 ha thuộc khu lấn biển 20/12/2025 14:51

(PLO)- Trung tâm tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng có diện tích khoảng 300 ha, trong đó có khoảng 282 ha thuộc khu vực lấn biển.

Ngày 20-12, UBND TP Đà Nẵng cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị định 323/2025 về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Bốn khu đất A12, A13, A14, A15 góc đường Võ Văn Kiệt - Phùng Hưng - Đặng Vũ Hỷ. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo đó, Trung tâm tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng có diện tích khoảng 300 ha.

Vị trí cụ thể gồm: Năm lô đất A12, A13, A14, A15 và A* (đường Võ Văn Kiệt, phường An Hải) tổng diện tích 6,17 ha; Tòa nhà công nghệ thông tin 20 tầng tại Khu công viên phần mềm số 2 (phường Hải Châu) diện tích 0,12 ha;

Khu đất phía tây bắc đường dẫn lên cầu Thuận Phước (phường Hải Châu) diện tích 9,7 ha;

Khu đất dọc đường Như Nguyệt - Xuân Diệu (phường Hải Châu) diện tích 1,98 ha.

Đặc biệt có khoảng 282 ha thuộc khu vực dự kiến phát triển lấn biển đối diện đường Nguyễn Tất Thành.

Nghị định nêu rõ, Trung tâm tài chính quốc tế là một thực thể pháp lý thống nhất, hoạt động tại hai địa điểm là TP.HCM và TP Đà Nẵng.

Quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế do Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế phê duyệt, có hiệu lực chung và áp dụng thống nhất tại hai địa điểm.

Tất cả chuẩn mực, quy chế, quy trình, quy tắc, biểu mẫu nghiệp vụ và tiêu chuẩn cấp phép trong Trung tâm tài chính quốc tế được ban hành thống nhất và áp dụng đồng thời tại hai địa điểm.

Trung tâm tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng định hướng phát triển trở thành Trung tâm tài chính quốc tế hiện đại, gắn kết chặt chẽ với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghệ số và tài chính bền vững.

Nơi đây tạo nền tảng thử nghiệm có kiểm soát cho các mô hình tài chính mới, tiên phong triển khai và mở rộng các sản phẩm tài sản số, thanh toán số, các nền tảng giao dịch và sàn giao dịch chuyên biệt.

Từ đó thúc đẩy tài trợ chuỗi cung ứng, các dịch vụ của bên thứ ba, các tổ chức cho vay không nhận tiền gửi từ công chúng để bổ trợ tương hỗ với thị trường tài chính truyền thống; hình thành các sản phẩm tài chính chuyên biệt, linh hoạt và sáng tạo.

Vịnh Đà Nẵng sẽ có dự án lấn biển. Ảnh: TẤN VIỆT

Như PLO đã thông tin, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho hay, dự án lấn biển vịnh Đà Nẵng có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 366.000 tỉ đồng.

Đây là dự án có ý kiến nhiều chiều của người dân là liệu làm như thế có ảnh hưởng đến môi trường biển không. Cũng có thắc mắc rằng khi Đà Nẵng và Quảng Nam hợp lại có không gian mới, dư địa rất nhiều vì sao phải lấn biển.

Tuy vậy, theo ông Ấn, dự án này là chủ trương rất lớn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đà Nẵng cũng bàn thảo rất nhiều.

“Ví dụ như Dubai đất đai không thiếu, sa mạc rộng mênh mông nhưng vì sao người ta vẫn lấn biển. Bởi vì sự kết hợp giữa đất, nước, núi đồi… là không gian hết sức cuốn hút đối với nhà đầu tư nước ngoài”, ông Ấn phân tích.