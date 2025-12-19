Chính phủ ban hành nghị định thành lập trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam 19/12/2025 21:50

(PLO)- Nghị định quy định chi tiết về việc thành lập và hoạt động của trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 323/2025 ngày 18-12, quy định chi tiết về việc thành lập và hoạt động của trung tâm tài chính quốc tế (TTTCQT) tại TP.HCM và Đà Nẵng.

Chức năng mỗi điểm của TTTCQT

Nghị định được xây dựng trên cơ sở Điều 8 và Điều 9 của Nghị quyết số 222/2025 của Quốc hội. Nghị định có 7 chương và 23 điều, hướng dẫn toàn diện về cơ cấu tổ chức, hoạt động, quản lý và phát triển TTTCQT.

Đối tượng áp dụng bao gồm các thành viên trung tâm, nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân liên quan đến đầu tư kinh doanh, giải quyết tranh chấp, cùng các cơ quan điều hành, giám sát. Đặc biệt, TTTCQT được xác định là một thực thể pháp lý thống nhất, hoạt động song song tại hai địa điểm, với quy chế hoạt động do hội đồng điều hành phê duyệt, đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả cao.

Theo định hướng, TTTCQT tại TP.HCM sẽ phát triển thành TTTC toàn diện, đa dạng, tập trung vào các dịch vụ truyền thống và chuyên sâu như huy động vốn, đầu tư, thanh toán, phát hành sản phẩm tài chính, quản lý tài sản, fintech, tài chính xanh. Khu vực này khai thác lợi thế cộng hưởng giữa các dịch vụ, tạo hệ sinh thái tài chính mạnh mẽ, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế quốc gia.

TTTCQT tại Đà Nẵng hướng tới mô hình hiện đại, gắn kết với đổi mới sáng tạo, công nghệ số và tài chính bền vững. Đây sẽ là nền tảng thử nghiệm cho các mô hình tài chính mới, tiên phong với sản phẩm tài sản số, thanh toán số, sàn giao dịch chuyên biệt, tài trợ chuỗi cung ứng và các dịch vụ bên thứ ba, bổ trợ cho thị trường truyền thống.

Cơ chế đặc thù, vượt trội

Về lộ trình phát triển, giai đoạn 2025-2026 tập trung hình thành và vận hành trung tâm. UBND TP.HCM và Đà Nẵng chịu trách nhiệm bố trí đầy đủ nguồn lực, nhân lực, hoàn thành hạ tầng trọng điểm và kết nối thông suốt.

Từ năm 2026, các cơ quan thuộc trung tâm sẽ phối hợp xây dựng cơ chế đặc thù, vượt trội để thu hút vốn, công nghệ, nhân tài quốc tế, hoàn thiện khung pháp lý minh bạch, đồng thời thiết lập giám sát rủi ro đảm bảo an ninh tài chính quốc gia.

Các địa phương cũng đẩy mạnh hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ thiết yếu như giao thông, viễn thông, logistics. Sau 5 năm, hội đồng điều hành sẽ sơ kết, đánh giá và đề xuất tái cấu trúc nếu cần, đảm bảo tinh gọn, an toàn mà không gián đoạn hoạt động.

Tại TP.HCM, trung tâm chiếm khoảng 898 ha, nằm tại phường Sài Gòn, Bến Thành và Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh), với ranh giới giới hạn bởi các tuyến đường lớn như Võ Văn Kiệt, Lê Duẩn, sông Sài Gòn.

Tại Đà Nẵng, TTTCQT có diện tích khoảng 300 ha, bao gồm các lô đất tại phường An Hải, Hải Châu và khu lấn biển đối diện đường Nguyễn Tất Thành.

UBND hai TP sẽ chi tiết hóa quỹ đất, phù hợp quy hoạch, đảm bảo điều kiện tự nhiên, hạ tầng, giao thông và an ninh môi trường. Trung tâm được chia thành các phân khu chức năng như giao dịch tài chính, dịch vụ ngân hàng, sàn chứng khoán, trọng tài, tòa án, do cơ quan điều hành địa phương quy định.

Danh mục ưu tiên phát triển ở TTTCQT bao gồm hạ tầng trung tâm, tài chính xanh (ESG), thị trường hàng hóa phái sinh, fintech, quỹ đầu tư, quản lý tài sản và dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp.