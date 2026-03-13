TP.HCM sắp đấu giá 8 lô đất 'vàng' tại Thủ Thiêm trong năm 2026 13/03/2026 19:43

(PLO)- Trong 50 lô đất nằm trong kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026 của UBND TP.HCM có 8 lô đất thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026.

Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ thực hiện đấu giá 50 lô đất. Trong đó, có 8 lô đất thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm tại phường An Khánh với tổng diện tích hơn 138.671 m2.

Các lô đất có chức năng dịch vụ cấp đô thị, hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ quy hoạch; nhóm nhà ở quy hoạch và đất thương mại, dịch vụ.

TP.HCM sắp đấu giá 8 lô đất "vàng" tại Thủ Thiêm trong năm 2026. Ảnh: THUẬN VĂN

Lô đất được đấu giá tại Thủ Thiêm có diện tích lớn nhất là lô có ký hiệu 1.K7.2.DV (trước đây là lô 7-1) rộng gần 74.400 m2, có chức năng là đất dịch vụ cấp đô thị.

Lô đất lớn thứ hai có ký hiệu 1.K1.5.DV (trước đây là lô 1-12) rộng gần 32.000 m2, có chức năng là đất dịch vụ cấp đô thị.

Lô đất lớn thứ 3 có ký hiệu 1.K3.5.HH rộng hơn 10.000 m2, có chức năng là đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ quy hoạch….

Lô đất có diện tích nhỏ nhất là lô 1.K4.5.DV (trước đây là lô 4-21) có diện tích 700 m2, chức năng đất thương mại, dịch vụ.

Trong năm 2026, TP.HCM cũng tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 42 khu đất khác với tổng diện tích gần 2,6 triệu m2. Khu đất thu hồi của Công ty TNHH San Miguel Pure Food tại phường Bến Cát có diện tích lớn nhất với 2,34 triệu m2, là đất ở tại nông thôn.

Theo kế hoạch, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, trình UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các lô đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua).

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các sở, cơ quan và đơn vị liên quan xác định giá khởi điểm dự kiến và giá khởi điểm để tổ chức đấu giá. Đồng thời, lập thủ tục, tham mưu trình Chủ tịch UBND TP ban hành quyết định phê duyệt phương án đấu giá, quyết định phê duyệt giá khởi điểm, quyết định đấu giá quyền sử dụng đất, quyết định phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, quyết định giao đất, cho thuê đất, quyết định hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá theo quy định; ký hợp đồng cho thuê đất đối với trường hợp cho thuê đất; ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho đối tượng trúng đấu giá là tổ chức…

Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá các lô đất theo quy định.